Liga Federal de básquet: ocho finales en seis días para definir los cruces de play offs

La división Sur A de la Liga Federal de básquet encarará la recta final de la etapa regular esta noche, con la disputa de tres de los cuatro partidos de la penúltima jornada: Biguá vs. Pérfora, Del Progreso vs. Independiente y Atlético Regina vs. Deportivo Roca. El cierre será el viernes 25, con el gran partido entre Pacífico y Centro Español.

Lo extraño de este cierre es que la última jornada, esa que terminará de ordenar los ocho lugares, se disputará en tres jornadas: domino, lunes y martes. Es cierto que todos seguirán en acción durante los play offs, pero hubiera sido lógico que jueguen todos en simultáneo.

El Depo de Seba García recuperó terreno y buscará terminar con un 2-2. (Matías Subat)

El programa de las fechas 13 y 14

Jueves 24 de abril

Biguá vs. Pérfora, a las 21, El Nido

Del Progreso vs. Independiente, a las 21, Gigante de la calle Maipú

Atlético Regina vs. Deportivo Roca, a las 21:30, La Calderita

Viernes 25 de abril

Pacífico vs. Centro Español, a las 21, Viejo Ramírez

Domingo 27 de abril

Deportivo Roca vs. Pérfora, a las 21:30, Gimena Padín

Lunes 28 de abril

Centro Español vs. Independiente, a las 21:30, El Templo

Pacífico vs. Del Progreso, a las 21:30, Viejo Ramírez

Martes 29 de abril

Atlético Regina vs. Biguá, a las 21, La Calderita

David Veliz, el interno rendidor del Decano, que cierra con dos partidos en casa. (Archivo Matías Subat)

¿Cómo don los cruces de play offs?

Finalizada la competencia regular los cruces de esta zona Sur A serán: 1° vs. 8° (P1), 2° vs. 7° (P2), 3° vs. 6° (P3) y 4° vs. 5° (P4). En la segunda ronda se verán las caras los ganadores de P1 vs. P4 y P2 vs. P3 y los dos que resulten vencedorres clasificarán al cuadrangular interconferencia con los dos mejores del Sur B, que hoy por hoy son Brown de Puerto Madryn y Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia, aunque todavía deben jugar un cuadrangular y tanto Náutico Rada Tily como Mosconi de Caleta Olivia tienen remotas chances de clasificar.