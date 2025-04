Liga Federal de básquet: Pacífico se quedó con el clásico en la fecha que cayeron todos los líderes

En un Viejo Ramírez que estuvo a explotar, a tal punto que frenaron la venta de entradas, Pacífico le ganó a Independiente por 71-64 y todavía sueña con ser el mejor de la fase regular en la división Sur de la Liga Federal de básquet. El clásico fue picante, con incertidumbre hasta el final y parciales extremadamente extraños, pero el Decano se quedó con la mejor parte y festejó ante su gente.

Pane fue el goleador de Pacífico, en medio de un reparto parejo. (Oscar Livera)

La fecha estuvo marcada por la caída de los tres líderes, porque en simultáneo, Pérfora perdió en su visita a Atlético Regina y así se sumó a Biguá, sorprendido por Deportivo Roca en el arranque de la fecha. Con esto, los tres continúan en la punta, aunque con el registro de 8-3. Y Pacífico, con su gran victoria en el derby de la capital, quedó con 7-4.

Atrás de ellos asoma Centro Español, que logró una cómoda victoria ante Del Progreso, por 84-63 y claramente es el cuco de la competencia. Los arribos de Franco Pennacchiotti primero y Juan Martín Bello después potenciaron a un equipo que está listo para dar el golpe en los play offs, aunque antes buscará hacer cartón lleno. La tiene muy complicada para entrar en el top 4, pero demostró que hará el intento.

Alta sociedad. Bello y Pennacchiotti, dos refuerzos top para el quipo de Plottier. (Prensa Centro Español)

Clásico cambiante y cierre Decano

El clásico neuquino fue por los carriles de la paridad y el dramatismo durante los tres primeros cuartos, cayó en un pozo en el último y ahí, Pacífico hizo clinc caja. Independiente llegó a dispuesto a dar el golpe y estuvo cerca porque la rompió David Oviedo (el mejor de la cancha con 24 puntos) y el resto se turnó para acompañar.

Sin embargo, el Decano encontró más variantes y tuvo varios puntos altos, con cuatro jugadores en el doble dígito (Mauricio Pane 16, David Veliz 11, Marco Roumec y Gustavo Maranguello 10) y una supremacía importante en los rebotes (40-30).

David Oviedo fue el mejor de la noche en el Viejo Ramírez. (Oscar Livera)

El comienzo del clásico fue espectacular y el Rojo ganó el primer parcial por 25-24. Sin embargo, a partir del segundo todo cambió y los errores se multiplicaron. Pacífico se quedó con el cuarto por 20-9, pero en el tercero Independiente devolvió gentilezas (25-17) para llegar a una paridad casi extrema: 61-59. Ese tablero se mantuvo durante 5 minutos en el último parcial, fueron un concierto de fallas. El Deca lo ganó 10-5, hubo un triple de Maranguello que movió el estadio y ahí el local se encaminó a la victoria.

Angelo Sasso y Pedro Martelli, canteranos al servicio del Deca y el Rojo. (Oscar Livera)

Triunfazo del Albo ante Pérfora

Atlético Regina logró un triunfazo ante su gente y bajó a Pérfora por 72-62 en La Calderita. Cada vez más sólido en su cancha, el equipo de Juan Manuel Zavala fue más regular que su rival, ganó con claridad el segundo parcial (16-6) y después sostuvo esa brecha de 10 a lo largo de casi todo el juego. El Albo sumó su cuarta victoria en el torneo y, sin dudas, demostró credenciales en su vuelta a la competencia nacional.

El Albo tumbó al campeón del PreFederal. (Club Atlético Regina)

Franco Leal y Simón Lavigne, dos que volvieron a casa después de sus pasos por Centro Español y Biguá, fueron los goleadores de la noche con 22 y 15 puntos, respectivamente, mientras que Samuel Diez completó el tridente top con 13 más 7 rebotes. El Verde, siempre complicado, esta vez no tuvo respuestas para revertir la historia y sus destacados fueron Agustín Sánchez (14) y Santiago Candia (11). Superior en tiros de campo (54 a 40%) y con el doble de recuperos (14-7), Regina se anotó un gran triunfo y elevó su registro a 4-7.

El Torito, de principio a fin

Centro Español tuvo una noche muy tranquila en El Templo de Plottier y dominó en todo momento a Del Progreso. Un triple sobre la chicharra del primer parcial de Charly Sepúlveda dejó la historia 34-12 y a partir de ahí el Torito controló el partido, de la mano de sus últimos refuerzos: Bello fue el goleador con 23, Pennacchiotti aportó su clásico doble-doble (19-13), Facundo Ramadori y Santiago Pascual hicieron 11 cada uno y así dejaron sin chances a la visita.

Manuel Caratino suma minutos y protagonismo en el Torito. (Prensa Centro Español)

En medio de estadísticas muy dispares, sobresalen el +20 en rebotes (55-35) y el doble de asistencias (16-8), para un equipo que se renovó con dos estelares y que va por todo. Está quinto, pero aspira a ganar los tres que quedan y ver qué pasa.

Posiciones y próxima

La fecha 11 dejó heridos a los tres punteros, Pérfora, Independiente y Biguá, que ahora mandan con 19 puntos y marca de 8-3. Pacífico sigue cuarto con 18 (7-4), Español es el quinto con 16 (5-6) y atrás están Atlético Regina (15, 4-7), Deportivo Roca (14, 3-8) y Del Progreso (12, 1-10).

El domingo 20 de abril irá el capítulo 12, con estos partidos: a las 20:30, Independiente vs. Biguá (La Caldera) y Deportivo Roca vs. Del Progreso (Gimena Padín); a las 21, Centro Español vs. Atlético Regina (El Templo) y Pérfora vs. Pacifico (Malvinas Argentinas).