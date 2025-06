Liga Federal de básquet: Pérfora y Atlético Regina van por el golpe en los playoffs nacionales

Pérfora y Atlético Regina, los créditos regionales en la Liga Federal de básquet, afrontarán este lunes el primer cruce de los play offs nacionales. Los dos tienen ventaja de localía y definirán las series en casa, pero saben que puede dar el golpe en el juego I y dejarán todo para lograrlo. El Albo visitará a Independiente de Zárate, a partir de las 21; mientras que desde las 21:30 será el turno para el Verde, ante Somisa de San Nicolás.

El equipo de Plaza Hiuncul y el de la Perla del Valle pasaron como el 1-2 del Sur y por eso tendrán la oportunidad de jugar los partidos 2 y 3 (en caso de ser necesario) ante su gente. Esto ocurrirá el fin de semana, con encuentros programados para el 7 y 8 de junio. Antes, este lunes 2, irán 40 minutos (o más) que puede ser determinantes.

Así lo marcan los antecedentes más recientes, porque Regina tumbó a Roca en el Gimena Padín antes de definir en La Calderita y el Pérfora, a Pacífico en el Viejo Ramírez, para asegurar el 2-0 en el Malvinas Argentinas. En las otras dos llaves del Sur vs. Sudeste se verán las caras Federación Patagónica de Comodoro Rivadavia vs. Belgrano de San Nicolás y Brown de Puerto Madryn vs. Independiente de Pico.

Atlético Regina, con el ánimo por las nubes

Atlético Regina vive un momento inolvidable. A fines de 2024 se coronó en el Ascenso del PreFederal sin perder ningún partido, se metió en la Liga Federal y sorprendió con su rendimiento. Terminó sexto en la fase regular, con marca de 6-8, pero dio el golpe ante Biguá, le barrio la serie a Roca y ahora va su impacto “nacional”.

Juan Manuel Zavala, DT del embalado Atlético Regina. (Archivo Matías Subat)

Con Juan Manuel Zavala en el banco, más el aporte de ese emblema que es Gustavo Esteybar, el Albo tiene un equipo sólido y mucho sentido de pertenencia. Franco Leal y Simón Lavigne volvieron a casa, ya estaban Manuel Navarro, Santiago Godoy y Juan María Borghese, y con los tremendos aportes de Sebastián Bernasconi y Samuel Diez se anima a soñar.

El Rojo de Zárate, por su parte, fue segundo de su zona (Sudeste A), con una marca de 7-5. Luego de liderar el grupo, cayó en la última fecha de la fase regular ante Belgrano de San Nicolás. Sin embargo, se recuperó y bajó 2-1 a San Martín de Junín en el cruce con Sudeste B. Con scores parecidos, cayó 73-70 en el punto I y se clasificó gracias a las dos victorias de local: 67-60 y 77-73. Su quinteto ideal lo conforman Victorio Dente, Mateo Sacco, Bruno Pracchia, Mateo Apalategui y Lautaro Toranzo, con Luciano Suárez como DT.

Dente es el destacado en el Rojo. (Prensa Independiente de Zárate)

Pérfora, en llamas ante un rival reforzado

Pérfora fue campeón del PreFederal, sostuvo gran parte de su base, completó el plantel con dos fichas que rindieron (Santiago Candia y Jeremías Fernández) y se quedó con el primer puesto en el Sur A, con una marca de 10-4. Después sostuvo el ritmo y barrió sus dos series ante Del Progreso y Pacífico. Así, se transformó en un candidato y ahora tratará de ratificarlo.

Fernando Claris, el DT de la casa que sostiene la ilusión de Pérfora. (Archivo Matías Subat)

Los U21 se sumaron a cinco campeones del Pre: Nacho Claris, Augusto Rossi, Luca Chiapella, Agustín Sánchez y Valentín Navarrete, el canterano que fue el sexto hombre del campeón. Entre los titulares hubo un cambio que funcionó, porque Nahuel Vicentín reemplazó a Juan Cruz Tulián.

Enfrente estará Somisa, que finalizó cuarto en su grupo con una marca de 6-6. Sin embargo, concretó la llegada de Juan Abeiro, uno de los pivotes más determinantes de la Liga Argentina, con pasado por Ceres, Ameghino y Deportivo Norte. El zurdo le cambió la cara al equipo, que pasó dos series de play offs. Primero en su zona ante Colón de Chivilcoy y después en el interzonal ante All Boys de Santa Rosa, con barrida incluida. Además del interno, sobresalen Nicolás Rodríguez, Juan Cognigni, Genaro Calcaterra y Santino Vercelli, y su DT es Diego Alba, de larga trayectoria en el básquet nacional.