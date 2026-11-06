La oposición pide postergar la proclamación del convencional electo de Bariloche que reivindicó la dictadura

Los convencionales electos por Fuerza Bariloche y La Libertad Avanza presentaron un escrito a la Junta Electoral Municipal para solicitar que se postergue la proclamación de Adrián Marcelo Grau como convencional de Estamos Haciendo Bariloche para reunir elementos que permitan una decisión electoral fundada.

En el tramo final de la campaña electoral se dio a conocer que Grau, el sexto candidato de la lista oficialista había realizado posteos en sus redes sociales reivindicando la dictadura militar y el expresidente de facto Jorge Rafael Videla y los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Desde el oficialismo se dijo que fue “hackeada” la cuenta del postulante.

En los fundamentos, desde LLA y Fuerza Bariloche, indicaron que es “preocupante que expresiones de reivindicación del terrorismo de Estado sean atribuidas a una persona llamada a intervenir en la elaboración de la norma fundamental de nuestra ciudad”.

Grau es de origen libertario y acompañó al presidente Javier Milei en la campaña de 2023, también participó de la fuerza Primero Río Negro de la que luego se alejó, y ahora pertenece a las filas del oficialismo municipal.

Como antecedente de peso, los convencionales electos señalaron que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó una denuncia el 23 de octubre pasado por presunta apología del delito (normado en el Código Penal de la Nación, artículo 213) ante el ministerio Público Fiscal, aunque aclararon en el escrito que “no se solicita que a investigación penal deba concluir en ese plazo ni que la proclamación quede condicionada indefinidamente a una condena”.

El pedido es esperar diez días corridos para “reunir los antecedentes oficiales disponibles y permitir una decisión electoral fundada”.

Los convencionales electos Andrea Galaverna, Javier Inalef y Josefina González Elizondo de Fuerza Bariloche; y los libertarios Martín Govetto y Laura Pérez Lavayén pidieron formalmente el diferimiento en una nota ingresada este jueves 5 al mediodía en la Junta Electoral.

De manera puntual solicitaron que “se difiera su proclamación (de Grau) y la expedición de su diploma por un máximo de diez días corridos”.

También indicaron que si la Junta Electoral considera que no tiene habilitación para disponer un diferimiento, que igualmente requiera los antecedentes oficiales, se pronuncie sobre su eventual incidencia electoral y notifique de inmediato su decisión”.

“La defensa de la democracia exigen que hechos de esta gravedad reciban consideración institucional”, señalaron los cinco convencionales electos de la segunda y tercera fuerza.