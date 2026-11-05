Las mejores imágenes del día 1 en Brasil: así se vivió la previa en Interlagos

Un jueves de muchos movimientos y preparativos. Jornada de motores en silencio, pero de acelerador a fondo en el detrás de escena, con pilotos, equipos y mecánicos «preparando la mesa» para el comienzo de la actividad en el Autódromo de Interlagos (San Pablo).

En el marco de la cobertura especial del diario Río Negro, se pudo capturar parte de todo el colorido que dejó este jueves la previa del GP de Brasil de F1 en el paddock del «José Carlos Pace», donde la lluvia, para variar, se hizo presente por la mañana y hasta el mediodía.

Uno de los más aclamados fue el argentino Franco Colapinto. Aunque todavía la afición argentina no llegó en gran número, el primer día de actividades bastó para corroborar por qué será local corriendo en suelo brasileño. Aunnque lo hoy probablemente no se vaya a comparar con la revolución de los próximos días.

No menos importante fueron las apariciones en escena, aunque fugaces, del italiano Kimi Antonelli, el flamante nuevo campeón del mundo, y del neerlandés Max Verstappen, una de las máximas figuras de la actualidad. También asomó George Russell, aunque su semblante es propio de quien ya no puede pelear por nada…

Hubo alguien que particularmente también anduvo solicitado para fotografías, incluyendo al medio Río Negro. Nada menos que el inoxidable y excéntrico Bernie Ecclestone, dueño de la F1 durante más de 5 décadas, que a sus 91 años sigue viajando cuando puede a las competencias.

Pasó el primer día, una jornada para calentar motores y esperar el momento deseado. Aquí, un resumen en imágenes.