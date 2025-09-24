Liga Nacional de básquet: con seis zonales en acción, empieza la temporada 2025/2026

El bombardero Leonel Schattamann se es una de las caras nuevas de San Martín de Corrientes.

La temporada 2025/26 de la Liga Nacional de básquet despegará esta noche, con el partido entre el campeón Boca y el recién ascendido Racing de Chivilcoy, que tendrá doble presencia neuquina: Juan Conte Grand y Manuel Rodríguez. El primero lleva tres temporadas en el club y el interno se sumó durante el receso. Ambos hicieron formativas en Independiente de Neuquén, recalaron en Boca, formaron parte de procesos de Selección Argentina y ahora se reencontrarán en la Academia.

Los representantes de Neuquén serán cuatro, porque Agustín Pérez Tapia sigue su periplo nacional y jugará en Peñarol, su quinto equipo luego de los pasos por Argentino de Junín, Quimsa, San Lorenzo y San Martín de Corrientes. Juan Larraza, el más joven de la banda provincial, y canterano de Petrolero, jugará otra temporada en Regatas Corrientes.

Juan Conte Grand y Manu Rodríguez, otra vez juntos, en Chivilcoy.

Pérez Tapia jugará para Peñarol, su quinto equipo en la Liga Nacional.

Rionegrinos inoxidables y nombres conocidos

Los dos son categoría 87, uno cambió de club y el otro repite equipo. Se trata de Leonel Schattmann, quien se sumó a San Martín de Corrientes, y Lucas Pérez, quien sigue en San Lorenzo. Nacieron en Viedma, le pegaron un largo recorrido a sus campañas y antes de los 40, están listos para agrandar su historia.

Lucas Pérez renovó con el Ciclón. Viene de jugar en Colombia. (Archivo)

Además, hay más datos “zonales” para contar: Julio Mázzaro, el gran tirador de Villa Regina, que dejó una marca en la Liga Nacional, es asistente técnico en Argentino de Junín; y Guillermo Narvarte, el DT que le dio el primer título Argentino a Neuquén en 1995, estará al mando de La Unión de Formosa, equipo que tendrá a Mariano Marina, de reciente paso por Deportivo Viedma.

Las bombas del mercado

El receso dejó movimientos importantes. El último campeón, Boca, concretó el regreso de Lucas Faggiano y Agustín Barreiro, Obras Basket dio el golpe con la incorporación de Marcos Delía, ex pivote de la Selección Argentina, y Juan Ignacio Brussino, base multicampeón; y Unión repatrió a Franco Balbi, uno de los bases más reconocidos de los últimos años.

Quimsa sumó al experimentado Jerome Meyinsse junto con varios refuerzos de jerarquía y logró retener a Brandon Robinson y Nicolás Romano. Regatas Corrientes se reforzó con dos ex Instituto de peso: Tayavek Gallizzi y Mateo Chiarini. San Martín también apostó fuerte con la llegada de Federico Aguerre (además de Schattmann), mientras que Racing de Chivilcoy sorprendió con Joaquín Valinotti para su estreno en la élite. Dos jóvenes de Selección debutarán en la competencia tras disputar la última AmeriCup: Francisco Cáffaro en Boca y Gonzalo Bressán en Olímpico.

Los regionales en acción

Leonel Schattmann (San Martín de Corrientes), 14/05/1987, Viedma

Lucas Pérez (San Lorenzo), 18/12/1987, Viedma

Agustín Pérez Tapia (Peñarol), 19/03/1999, Neuquén

Manu Rodríguez (Racing de Chivilcoy), 05/03/2002, Neuquén

Juan Conte Grand (Racing de Chivilcoy), 20/01/2002, Neuquén

Juan Larraza (Regatas Corrientes), 26/12/2003, Cutral Co

Juan Larraza, el más joven de la armada zona, sigue en Regatas Corrientes.

El arranque de la Liga Nacional

24 de septiembre

Boca vs. Racing de Chivilcoy, a las 21:30

25 de septiembre

Platense vs. Ferro, a las 20:30

La Unión (Formosa) vs. Regatas (C), a las 21

Quimsa vs. Instituto, a las 21:30

26 de septiembre

San Lorenzo vs. Peñarol, a las 20:30

San Martín (Corrientes) vs. Peñarol, a las 21

Info: LNB.com.ar