Deportivo Viedma será local en el Final Four de la Liga Federal Formativa U21 de básquet

Deportivo Viedma ganó la licitación y será anfitrión del Final Four de la Liga Federal Formativa U21 de básquet, que se disputará en el polideportivo Ángel Cayetano Arias entre el 27 y 28 de septiembre. Además del local serán de la partida San Martín de Marcos Juárez, Racing de Avellaneda y Chamical Básquet.

Luego de cinco fases, el equipo de la capital rionegrina acumula un perfecto 11-11 y esta ante una chance histórica. Jugará en casa y por eso asoma como favorito en un fin de semana que puede ser histórico para el club. Toda la acción se podrá ver en vivo y de forma gratuita a través de Básquet Pass.

Los cuatro mejores y la forma de disputa

Chamical y Deportivo Viedma ganaron sus respectivos cuadrangulares durante la instancia de semifinales hace dos semanas, en tanto que Racing y San Martín de Marcos Juárez aseguraron su lugar como segundos de cada zona. La novedad para esta edición es que la definición será en formato Final Four, es decir, con las semifinales el primer día y el partido por el título al día siguiente.

En la jornada del sábado, Chamical enfrentará a Racing de Avellaneda, a partir de las 19, en tanto que el Depo Viedma cerrará ante San Martín (MJ), a las 21. Los ganadores accederán al partido por el título el domingo a las 21, luego del partido por el tercer puesto.

La presentación

El anuncio oficial sobre la sede del Cayeano Arias fue encabezado por el presidente de Deportivo Viedma. Fernando Casadei. También estuvieron el vice Alfredo Arburua, el legislador y presidente del bloque JSRN, Facundo López, el secretario de Deportes de la provincia, Nahuel Astutti, el intendente de Viedma, Marcos Castro, además del DT Iván Ludueña y el capitán del equipo, Joaquín Petre.

También acompañaron el anuncio los legisladores Marcelo Szczygol y María Andrea Escudero, la subsecretaria de Desarrollo Deportivo y Articulación Institucional, Guadalupe Gorriti, junto a dirigentes, colaboradores, medios de comunicación y el plantel completo de la categoría U21, que celebró con entusiasmo la confirmación de este hecho histórico para la institución.