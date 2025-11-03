Liga Nacional de básquet en el Ruca Che: Independiente logró una victoria clave

Independiente cerró la doble jornada con una sonrisa en el Ruca Che. Venció a Unión Florida por 71-64 y metió una victoria clave en la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet. Con los play offs cerca, el objetivo es salir del fondo y por el momento está cumplido. Las Rojas habían perdido con Ferro en el debut. El mismo camino hizo Biguá, que venció a las de Vicente López, pero cayó ante las de Caballito.

Las neuquinas comenzaron con todo y sacaron una rápida ventaja de nueve puntos. Josefina Cortés y Julieta Tell fueron las abanderadas en ataque y lideraron a las locales en ese buen arranque. La visita respondió con la potencia de Carla Miculka cerca de las tablas. En el segundo cuarto, Unión Florida intentó reaccionar aunque fue rápidamente desactivado por las defensas intensas y el buen ingreso de Lourdes Briones. Camino a vestuarios el tablero marcó 32-24.

Las Rojas se recuperaron ante Unión Florida. (Prensa Independiente)

Ventaja sostenida y Demársico encendida

El tercer período fue de trámite más parejo, con defensas agresivas y un desarrollo punto a punto. Cortes siguió con un tabajo muy sólido (terminó con un doble-doble de 14 puntos y 13 rebotes) y Miculka sostuvo las acciones más importantes para Unión Florida. El marcador cerró 55-47 para Independiente.

En el último segmento, las Rojas sostuvieron su ritmo y llegaron a sacar 18 de ventaja gracias a tres triples consecutivos de la marplatense Guadalupe Demarsico, una de las grandes figuras del juego con 17 puntos. Así, llegó el final de 71-64, muy festejado por la gente del Rojo.

Resultados y posiciones

Independiente 53-Ferro 89

Biguá 69-Unión Florida 62

Biguá 51-Ferro 65

Independiente 71-Unión Florida 64



