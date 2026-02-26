Liga Nacional de básquet: Independiente y Biguá tienen doble función en el Ruca Che

Biguá e Independiente vuelven al Ruca Che para disputar otra doble jornada clave en la Liga Nacional Femenina de básquet. El poderoso Obras Sanitarias, líder de la competencia, y Lanús, uno de los colistas, llegarán al gigante del barrio San Lorenzo para examinar a los equipos de Neuquén, que atraviesan diferentes situaciones, pero irán por puntos vitales antes de los cruces de play offs.

La primera jornada será el viernes 27 de febrero. Desde las 18:30, las Verdes se medirán con las Granates; mientras que a las 21:30 será el turno para las Rojas ante las Tacheras. El sábado 28 arrancarán más temprano: a las 18, Independiente vs. Lanús, y a las 21, Biguá vs. Obras Sanitarias.

Rojas con récord positivo

Independiente marcha con registro de 7-6 y decididamente mejoró sus números en relación a la primera competencia. Tiene chances de terminar en el top 4 y por eso buscará un doblete que le agrande esas posibilidades. Obras lidera con marca de 9-2, mientras que Lanús está penúltimo con 2-10.

En las dueñas de casa será clave el funcionamiento de la dupla Laila Raviolo-Martina Torres, mientras que las de Núñez llegarán con todas sus figuras, entre ellas la neuquina Natassja Kolff, ex jugadora del Rojo durante la temporada 2024. El sábado, asoman como grandes favoritas ante Lanús.

Guada Demarsico alterna en el perímetro de Independiente.

Biguá se juega una “final”

Biguá también mejoró su rendimiento, pero no sus números y por eso llega con más urgencias que sus coterráneas. Tiene récord de 3-7 y si logra un triunfo ante Lanús dará un paso clave para esquivar la zona del fondo. Las Agustinas, García y Jourdheuil, son las diferentes en el equipo que orienta Rubén Jaime. Ante Obras irán por un impacto y claro que pueden lograrlo porque esta segunda parte tuvo scores mucho más parejos que en el arranque.

Agustina García, clave en Biguá.

El programa en el Ruca Che

Viernes 27 de febrero

Biguá vs. Lanús, a las 18:30

Independiente vs. Obras Sanitarias, a las 21:30

Sábado 28 de febrero

Independiente vs. Lanús, a las 18

Biguá vs. Obras Sanitarias, a las 21