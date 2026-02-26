El dato que ilusiona a Franco Colapinto de cara al debut de la temporada 2026 en Australia

El A526 ofrecerá una versión mejorada en el debut de la nueva temporada de la Fórmula 1.

Alpine redobló la apuesta para esta nueva temporada de Fórmula 1. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, había adelantado a fines del año pasado que en las últimas fechas los resultados no iban a ser los mejores, ya que los focos estaban puestos en 2026.

En la pretemporada disputada en Bahréin, los indicios fueron alentadores. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly mostraron muy buenos rendimientos, lo que generó ilusión de cara a lo que viene. El argentino incluso llegó a ubicarse sexto en su última sesión de entrenamientos, previa al estreno oficial en el circuito de Melbourne.

La escudería francesa reveló además un dato clave que alimenta las expectativas. Los motores utilizados durante la pretemporada no fueron los más modernos, sino una versión anterior. De esta manera, se espera que el rendimiento sea aún mejor en el debut en el Gran Premio de Australia.

La actividad oficial comenzará el viernes 6 de marzo, con las primeras prácticas libres del año. El sábado 7 será el turno de la clasificación, mientras que el domingo 8 se disputará la gran carrera. Allí, el A526 contará con la versión más reciente de los motores Mercedes, denominada “M17 E Performance”, que también será utilizada por McLaren, Williams y la propia marca germana.

De esta manera, la ilusión por ver a Colapinto sumando puntos en su primera temporada completa crece día a día, y el sueño de ver al piloto oriundo de Pilar subido a un podio ya está en marcha.