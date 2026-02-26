Las Grutas recibe a la tercera fecha del Circuito Patagónico de Beach Handball

Ambas ramas tendrán una competencia exigente en Las Grutas.

El Parador La Cuarta del Balneario Las Grutas será sede de la tercera fecha de la 20° edición del Circuito Patagónico de Beach Handball, que se desarrollará el fin de semana del 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2026.

El certamen se disputará en categoría Mayores Libre en ambas ramas y reunirá a equipos de distintos puntos de la región que forman parte del circuito.

Las inscripciones tuvieron su cierre este miércoles con gran interés de los equipos participantes.

El Circuito Patagónico arribará a Las Grutas luego de su paso por el Balneario El Cóndor, donde se consagraron Sol de Mayo en la rama masculina y Only Beach en la rama femenina.

Como es habitual la tradicional competencia despierta interés en diferentes equipos de la región que confirmaron su participación en el balneario rionegrino.

El nivel demostrado en cada fecha muestra el grado de compromiso de los equipos participantes en las dos ramas.