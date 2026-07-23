El Coliseo de La Barda se prepara para recibir una nueva fecha del Campeonato Sur de Motocross

Se espera la participación de más de 150 motos en la quinta fecha del Campeonato Sur de la República. (Foto: Gentileza)

El Motocross Club Neuquén ultima los detalles para recibir la quinta fecha del Campeonato Sur de la República, que se disputará el sábado 1 y domingo 2 de agosto en el tradicional Coliseo de La Barda, escenario que volverá a convertirse en el punto de encuentro de los mejores pilotos de la región.

La expectativa es importante de cara a un fin de semana en el que se espera la presencia de más de 150 motos provenientes de distintos puntos de la Patagonia y otras provincias. La competencia, además, llega en un momento clave de la temporada, con varias categorías que presentan una lucha muy pareja por el campeonato.

El regreso de la actividad oficial al circuito de La Barda genera entusiasmo entre pilotos, equipos y fanáticos. La última vez que el Motocross Club Neuquén recibió una competencia fue en abril, cuando organizó una fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que reunió a los mejores exponentes del país y dejó un saldo positivo tanto en lo deportivo como en lo organizativo. En el caso del Campeonato Sur de la República, la última presentación en el Coliseo fue en la primera fecha de la temporada, disputada en marzo.

Durante las últimas semanas, el Motocross Club Neuquén trabajó sobre el trazado para presentar un circuito en óptimas condiciones. Se realizaron tareas de mantenimiento, reacondicionamiento y mejoras en distintos sectores del recorrido con el objetivo de ofrecer el mejor escenario posible para la competencia. Además, el circuito permanece habilitado para entrenamientos durante la semana, permitiendo que los pilotos ultimen detalles de su preparación antes del compromiso del primer fin de semana de agosto.

El Coliseo de La Barda, listo para otro fin de semana a pura emoción. (Foto: Gentileza)

Las entradas tendrán un valor de 20.000 pesos y podrán adquirirse únicamente en el ingreso al predio durante ambas jornadas de competencia.

Así llegan los campeonatos

La lucha por los distintos campeonatos promete ser uno de los grandes atractivos del fin de semana, con varias categorías que llegan con diferencias mínimas entre los principales candidatos.

En MX1, Nahuel Kriger lidera el certamen con 151 puntos, seguido muy de cerca por Pablo Galletta con 149, mientras que Agustín Carrasco ocupa la tercera posición con 142.

En MX2, Sebastián Figueroa es el puntero con 150 unidades, apenas dos más que Felipe Cruz (148), mientras que Santino Sonhutter marcha tercero con 109.

En Junior, Lucas Aronica encabeza el campeonato con 163 puntos, seguido por Rodrigo Fonseca (125) y Emiliano Vera (90).

En Internacional, Leandro Yañes lidera con 145 puntos, escoltado por Lautaro Alarcón (117) y Fernando Romero (85).

En Promocional, Gonzalo Monzalve suma 140 unidades, Ignacio Monedero tiene 124 y Giuliano Sidorkevich ocupa el tercer lugar con 86.

En 125cc, Felipe Cruz domina con puntaje ideal de 200 puntos, seguido por Bautista Galdeano (133) y Lautaro Martínez (101).

En 85cc, Gonzalo Parra es el líder con 183 puntos, seguido por Tobías Ferreyra (154) y Benjamín Iribas (121).

En 85cc B, Tadeo Indaco encabeza el campeonato con 158 unidades, apenas seis más que Valentino Betancur (152), mientras que José Venialgo es tercero con 117.

En 65cc, Santino Chirino lidera con 200 puntos, seguido por Martiniano Zanoti (151) y Bauty Lezcano (101).

En 50cc, Santino Roth manda con 175 unidades, escoltado por Genaro Barroso (146) y Giovani Pizarro (86).

En Máster A, Matías Sacne es el líder con 190 puntos, seguido por Matías Blanc (127) y Dardo González (125).

En Máster B, Gerardo Ríos suma 174 unidades, Javier Venialgo tiene 160 y Ariel Nonel ocupa la tercera colocación con 116.

En Máster C, Ramiro Zamora lidera con 128 puntos, seguido por Marcelo G. Giménez (100) y Gustavo Milohanich (95).

En Enduro, Agustín Garnier encabeza el campeonato con 185 puntos, seguido por Segura Nadin (166) y Jerónimo Sancho (68).

Finalmente, en FMX, Agostina Monsalve lidera con 140 unidades, mientras que Abril Lucila Lacunza es segunda con 50 y Antonia Felley completa el podio con 46.

Con varios campeonatos abiertos y un circuito preparado para recibir a los mejores pilotos del sur argentino, el Coliseo de La Barda volverá a ser escenario de un fin de semana que promete mucha acción y definiciones importantes en la pelea por los títulos.