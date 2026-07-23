Imputan en Neuquén a un hombre por golpear ferozmente a un perro con un hierro y le ordenan 192 horas de trabajo comunitario. Foto: ilustrativa

En una audiencia realizada hoy al mediodía en la capital provincial, la Justicia imputó a un hombre identificado por sus iniciales como P. M. A. V. por un brutal ataque a un perro en la vía pública. Debido a que el acusado no registraba antecedentes penales, el caso se resolvió mediante una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP), lo que lo obligará a cumplir estrictas tareas comunitarias y capacitaciones para evitar ir a prisión.

La formulación de cargos estuvo a cargo del asistente letrado del Ministerio Público Fiscal (MPF), Luciano Vidal, quien intervino en conjunto con la abogada querellante Andrea Ferracioli, representante de la ONG “Profesionales y activistas en derechos de los animales”.

Un ataque brutal e indefensión

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el pasado 12 de julio alrededor de las 13:45, en las inmediaciones de las calles Lago Viedma y Rosario. El imputado salió de su vivienda portando un hierro de aproximadamente un metro de longitud y se dirigió directamente hacia donde se encontraba un perro de tamaño mediano y pelaje marrón.

Al alcanzarlo, le propinó un fuerte golpe en la zona de la cadera y la espalda que provocó la caída inmediata del animal. Acto seguido, aprovechando que el can estaba indefenso en el suelo, P. M. A. V. le aplicó un segundo impacto directo en la cabeza. Tras la agresión, el hombre se retiró a su domicilio, dejando al animal malherido y con severas dificultades para caminar.

El MPF calificó legalmente el accionar como el delito de actos de crueldad hacia los animales, en calidad de autor.

Condiciones para evitar el juicio

Al tratarse de un delito con expectativa de pena condicional y ante la falta de antecedentes del agresor, las partes acordaron la aplicación de una Suspensión de Juicio a Prueba por el plazo de un año, alternativa que contó con el aval de la querella y la posterior homologación del juez de garantías Raúl Aufranc.

Bajo esta modalidad, si el imputado incumple cualquiera de las pautas establecidas, la medida se revocará y el proceso penal seguirá su curso hacia una pena de efectivo cumplimiento. Durante los próximos doce meses, P. M. A. V. deberá fijar un domicilio legal obligatorio, realizar una capacitación obligatoria en bienestar animal, cuidado responsable y derecho animal, cumplir con 192 horas de trabajo comunitario y entregar una reparación económica materializada en la donación de 240 kilos de alimento balanceado a una ONG dedicada al cuidado y rescate de animales.