Intensa búsqueda de un hombre de Cipolletti: se tomó un colectivo a Córdoba y perdieron contacto

La Policía de Río Negro activó un protocolo de búsqueda por un hombre que desapareció después de tomarse un colectivo desde Cipolletti. Las autoridades solicitaron máxima difusión, ya que se trata de un vecino que padece problemas de salud mental.

La persona fue identificada como Luis Daniel Gregori, un hombre de 38 años oriundo de la ciudad del Alto Valle.

La periodista Débora de Urieta informó a través de sus redes sociales que se trata de un amigo personal de ella, quien se tomó un colectivo a Córdoba el pasado martes 21 de julio y desde entonces no tienen contacto.

Desde la Policía de Río Negro piden colaboración para ubicar a Luis Daniel Gregori

El destacamento 114° de Cipolletti informó que Luis es un hombre que mide 1,90 de estatura, de tez blanca, ojos marrones, pelo castaño y posee barba.

La última vez que fue visto vestía campera de neoprene azul con franja naranja, pantalón de jean y zapatillas azules.

Además, reportaron que el vecino sufre de problemas de salud mental. En caso de poseer información, solicitaron contactarse al 911 o asistir a la unidad policial más cercana.