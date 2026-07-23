Neuquén lanzó la Expo Rural 2027 en Palermo y alertó por la sequía: «75 milímetros en siete meses»

En el salón Ceibo del predio La Rural de Buenos Aires, la presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, María Cecilia de Larminat, anunció las fechas de la Expo 2027 de Neuquén. El ámbito festivo, sin embargo, no la privó de señalar los desafíos que enfrenta el sector productivo, acechado por una emergencia de sequía y la amenazante propagación de la sarna ovina.

La Expo Rural de Neuquén y Caballos de la Patagonia 2027, que tendrá lugar entre el 20 y el 24 de enero en Junín de los Andes, significa un nuevo paso adelante para la feria ya que extenderá una vez más su duración, y presentará al menos 100 stands comerciales que autosustentan el evento.

El principal sponsor será el Banco Provincial del Neuquén (BPN), cuyo presidente, el ingeniero Claudio Bosco, dijo presente en la ceremonia.

Emergencia por sequía, sarna y un año “complicado”

De Larminat anticipó que la Expo Ovina busca tener “el esplendor en la provincia que tuvo allá hace tiempo”, para lo cual están trabajando en tener los mejores ejemplares de las razas ovinas provinciales, además de las tradicionales demostraciones de esquila y baño.

Al respecto, la dirigente puso especial énfasis en la propagación de la sarna ovina, por la cual “el animal se debilita un montón, sufre horriblemente, y por encima de todo, el productor queda maniatado de sus manos y no puede vender nada”.

Para combatir esta enfermedad, la dirigencia señaló que la SRN trabaja en coordinación con el gobierno nacional, provincial y el Senasa para que “se tome conciencia” de la envergadura del problema sanitario que afecta a la fauna y los productores.

La titular de la entidad, cuyo mandato vence después de la Expo 2027, remarcó el segundo gran problema que atraviesa el sector: “Estamos en plena emergencia por sequía. Va a ser un año complicado como el pasado. Nos parece tremendo que a julio haya lugares en la provincia que hayan contado solamente 65-70 milímetros, pero es un escenario que creemos que llegó para quedarse y tenemos que darnos vuelta como productores y decir, ¿cómo aprendemos a producir en este nuevo escenario de sequía, de las restricciones de humedad?”.

No es solo «un problema turístico»

En diálogo con Río Negro Rural, el vicepresidente de la SRN, Bertil Hoepke, explicó qué significa la falta de nieve para la producción ganadera y por qué no es sólo “un problema turístico”: “Son los lugares de reserva de agua para las vertientes en primavera y en verano. De ahí es donde toma agua nuestra hacienda. El hecho de que a nosotros se nos sequen vertientes quiere decir que en el invierno no nieva”.

Para combatir este complejo escenario, el gobierno de la provincia anunció que lanzará líneas y tarjetas de crédito para los productores agropecuarios, en pos de satisfacer las necesidades del sector.

Como ya es tradición, la Exposición Rural neuquina será de acceso libre y gratuito para incentivar a que la comunidad “conozca de cerca” la actividad agropecuaria, concluyó de Larminat.