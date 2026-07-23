Rionegrinos van por la gloria en el Campeonato Argentino de tenis de mesa 2026

La ilusión vuelve a viajar con destino a Buenos Aires. Los destacados jugadores de Catriel, Manuela Manu Pereyra, Ignacio Serra y Santiago Serra están participando en el 71º Campeonato Argentino de Tenis de Mesa 2026, el torneo más importante del calendario nacional, donde representarán a la provincia de Río Negro.

Son en total, diez los representantes rionegrinos que están en competecia. Entre ellos se destacan los catrielenses Ignacio y Santiago Serra y la multicampeona nacional Manuela Pereyra, quienes llegan al certamen tras consagrarse en el Torneo Regional de Catriel y buscarán trasladar ese gran presente al máximo escenario del tenis de mesa argentino.

Los tres deportistas llegan con grandes expectativas tras una temporada sobresaliente y buscarán subirse al podio en el certamen más prestigioso del país.

El entrenador de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa, profesor Cristian Pereyra, reconoció que la preparación para este Nacional no fue la ideal debido a diferentes circunstancias, aunque se mostró confiado en el nivel de sus dirigidos.

“No llegamos con la preparación que hubiéramos querido, pero nuestros jugadores vienen de demostrar un altísimo nivel en los torneos regionales. Estoy convencido de que van a competir de igual a igual con los mejores del país y dejarán todo para defender los colores de Río Negro y de Catriel.”

Los hermanos Ignacio y Santiago Serra afrontarán un exigente desafío. Competirán juntos en Dobles Masculino Sub-23 y en la prueba de Equipos Sub-23.

Además, Ignacio disputará las categorías Individual Sub-17 e Individual Sub-19, mientras que Santiago competirá en Sub-19 y Sub-23, buscando consolidarse entre los mejores jóvenes del país.

Por su parte, Manu Pereyra vuelve a un escenario donde ya escribió páginas doradas. La multicampeona nacional posee un historial extraordinario, con seis medallas de oro, dos de plata y dos de bronce en Campeonatos Argentinos, un registro que la convierte en una de las máximas referentes del tenis de mesa nacional.

En esta edición estará participando en las categorías Individual Sub-23 y Todo Competidor. El torneo reune a los mejores jugadores del país en las categorías Menores, Todo Competidor y Senior, con competencias por equipos, dobles, dobles mixtos e individuales.

El 71° Campeonato Argentino de Tenis de Mesa 2026 se desarrollará entre el 22 y el 26 de julio en el Pabellón América del Parque Olímpico de la Juventud (Parque Roca), de la Ciudad de Buenos Aires.

La competencia en Dobles y por Equipos arrancó el miércoles, y las pruebas individuales darán acción desde el 24 hasta el 26, reuniendo a los mejores exponentes del país.

Además de definir a los campeones nacionales, el certamen entrega valiosos puntos para el ranking nacional, un paso clave hacia los selectivos de la Selección Argentina y las futuras competencias internacionales.