Vive en un paraje de Río Negro, lo acusaron de golpear a su pareja y quedó detenido con preventiva

Un hombre acusado de golpear y herir con un cuchillo a su pareja en un paraje rural cercano a Pilcaniyeu escuchó hoy la formulación de cargos por ese hecho, ocurrido el último domingo, y deberá esperar el avance de la investigación tras las rejas, luego de que el juez de Garantías Juan Pablo Laurence rechazara las propuestas de la defensa del imputado para atenuar la medida cautelar.

La defensora Natalia Araya dijo que el presunto victimario y la mujer tienen una hija en común, pero no viven juntos. Añadió que el hombre es peón rural y necesita continuar con su trabajo, porque es “sostén de familia”. Sin embargo, no logró que le dicten solo una prohibición de acercamiento, o bien una prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

Araya dijo también que tiene otra “teoría del caso” y que las agresiones violentas fueron mutuas. Aun así, no se opuso a la formulación de cargos en los términos presentados por el fiscal Guillermo Lista.

El hecho investigado sucedió el domingo pasado el mediodía en Paso de los Molles, a unos 70 kilómetros de Pilcaniyeu. El “contexto de aislamiento” fue señalado por el fiscal como un agravante de lo ocurrido. Advirtió que una tía de la víctima -que acudió ante un llamado de auxilio-, tardó “más de una hora a caballo” para llegar hasta el lugar.

Según Lista, todo comenzó con una discusión de la pareja, por un comentario de la mujer que molestó al imputado, quien “tomó un cuchillo de 30 centímetros de hoja” e intentó acometer a la víctima, quien al defenderse sufrió heridas cortantes en una mano. En su desesperación la mujer logró salir de la vivienda por una ventana, pero fue perseguida por su pareja, quien le aplicó golpes de puño, patadas y volvió a atacarla con el cuchillo, mientras le advertía que “la iba a matar, la iba a degollar”.

El fiscal formalizó los cargos contra el hombre por lesiones leves y amenazas en contexto de violencia de género, en concurso con abuso de armas. Dijo que obraban como elementos iniciales de la investigación la denuncia de la víctima, el acta policial del allanamiento a la vivienda y la detención del acusado, el resultado de una entrevista con la Oficina de Atención a la Víctima, el secuestro del arma blanca y ropa con rastros de presuntas manchas de sangre, un informe de criminalística y certificación médica de las lesiones de la mujer, quien presentó cortes en una mano y una oreja, escoraciones en el rostro, hematomas en el hombro, la región sacra, glútea y en las piernas.

Otra versión: hubo agresiones mutuas

El acusado brindó un relato distinto del episodio, dirigido por un interrogatorio de su defensora. Dijo que habían bebido vino y cerveza mientras esperaban el partido final del mundial, que comenzaron a discutir y que la mujer tomó un hierro para golpearlo. Cuando logró sacárselo agarró un cuchillo, forcejeó con ella para despojarla de esa arma y ambos resultaron con heridas menores. Dijo además haber sufrido arañazos en la cara. Según refirió, también le efectuaron “curaciones” por esas heridas.

La defensora señaló que tenía en consecuencia otra teoría de lo ocurrido y que se proponía “ahondar” en esos datos para exponerlos “con mayor claridad”. Pero el juez tuvo por formulados los cargos con ajuste a lo referido por el fiscal. “La evidencia desde mi punto de vista es abundante” sostuvo Laurence, y habilitó el período de investigación hasta el 23 de noviembre.

En la parte final de la audiencia el fiscal Lista dijo que “sin perjuicio de las dos teorías distintas” se trataba de un hecho “de máxima gravedad”, y pidió que se le aplique una medida de prisión preventiva al imputado. Dijo que había “peligro de entorpecimiento de la investigación” en razón del “contexto de aislamiento” y las amenazas que había esgrimido contra la víctima y sus familiares. Subrayó la necesidad de evitar que “atente contra la integridad física o emocional” de la mujer.

El juez se tomó unos minutos para decidir, y dijo finalmente que la violencia “extrema” desplegada y “el riesgo evidente” derivado de las amenazas eran justificativo para dictar la prisión preventiva por un plazo de dos meses.

Sostuvo que para “el nivel de análisis que corresponde a esta instancia” resultaba verosímil la posible participación del peón rural en “la materialidad y la autoría” del hecho. Consideró también “la necesidad de neutralizar el riesgo” derivado de las amenazas y la atención de “las mandas legales y constitucionales para investigar y sancionar actos de violencia contra las mujeres”.

Un último intento de Araya por lograr que su defendido cumpla la prisión preventiva en el domicilio y no en una unidad de detención tampoco dio resultado. Dijo que “no hay peligro de fuga”, que existe conexión de internet satelital en el campo y que el hombre necesitaba trabajar, pero el juez señaló que le faltaba “información de calidad” para dar viabilidad a esa opción.