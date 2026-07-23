El hombre que apareció muerto en un auto en Fernández Oro tenía dos disparos

La investigación por el violento asalto en el barrio Rincón Lindo y el posterior hallazgo de un cadáver en la colectora de la Ruta 22 sumó un dato científico crucial. La autopsia realizada esta mañana al cuerpo de Franco Nicolás Padilla confirmó que el joven falleció a causa de heridas de bala, lo que robustece la hipótesis de que fue uno de los delincuentes alcanzados por los disparos del hijo de la propietaria del inmueble asaltado.

El informe preliminar forense, remitido a la justicia por el médico Marcelo Uzal, detalló que el cadáver presentaba dos impactos de arma de fuego. La lesión mortal fue provocada por un proyectil que ingresó por la axila izquierda y egresó por el lado derecho de la espalda, barriendo a su paso con órganos vitales. Los peritos constataron además otras lesiones corporales, aunque aclararon que no son contemporáneas con el hecho, sino de data anterior.

Pelea armada dentro de la vivienda

El equipo fiscal de turno, compuesto por Gustavo Herrera, Alejandra Altamira y Gabriel Lamas, trabaja contrarreloj para reconstruir la secuencia que se inició en la madrugada de ayer. De acuerdo con la hipótesis principal, un grupo de hombres irrumpió por la fuerza en una casa de Rincón Lindo donde descansaban una mujer y sus hijos. En medio del asalto, uno de los jóvenes, de 22 años, tomó un arma y disparó contra los intrusos para defender a su familia.

Los asaltantes lograron escapar del lugar heridos, pero poco tiempo después se reportó el hallazgo del cuerpo de Padilla dentro de un automóvil en jurisdicción de Fernández Oro.

Para esclarecer el caso, la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público Fiscal coordina tareas junto a la Comisaría 26, la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro. Hasta el momento, los investigadores ya secuestraron los teléfonos móviles de los ocupantes de la vivienda y del auto donde yacía la víctima, además de haber tomado una decena de declaraciones testimoniales clave.

Custopia policial para las víctimas del asalto

Debido a la gravedad del episodio y ante el temor de posibles represalias, las autoridades judiciales mantuvieron ayer una reunión de urgencia con la Defensora oficial de menores, Susana Merino, profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y jefes policiales. Como resultado del encuentro, se dispusieron medidas de protección personal de forma inmediata para resguardar la integridad física de la familia damnificada.

Durante la jornada de hoy, la Fiscalía continuará con el análisis de los dispositivos tecnológicos incautados, pericias balísticas y mecánicas sobre el vehículo secuestrado, y la recepción de nuevas declaraciones. En tanto, el domicilio de Cipolletti donde ocurrió el tiroteo permanece completamente preservado y bajo custodia policial ante la eventual necesidad de realizar nuevas inspecciones oculares.