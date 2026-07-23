El MPN se prepara para las internas en Cutral Co y Plaza Huincul

Las seccionales de Cutral Co y Plaza Huincul del Movimiento Popular Neuquino están en marcha para las elecciones partidarias. La reserva de color ya comenzó en las dos ciudades: los afiliados cutralquenses hicieron dos y los huinculenses tienen una.

El acto electoral se llevará adelante el próximo 23 de agosto y las dos seccionales locales se volcaron a llevar adelante el diagrama electoral.

Cutral Co, donde funciona la seccional segunda del MPN, tiene como presidente al actual diputado provincial Juan Sepúlveda. Este espacio ya hizo la reserva del color Celeste y Blanco y de las reuniones efectuadas se consensuó que, en vez de Sepúlveda, sea otro el referente que encabece la lista.

En principio, se optará por José Escobar, un exdirigente vecinal que trabaja desde hace varios años. Este grupo de militantes está conformado, desde hace veinte años, aproximadamente. La seccional se mantiene con actividades y reuniones activas.

El otro color reservado es el Verde que representa a un histórico militante Argentino Kico Chávez. Aunque este color no tiene su correlato a nivel provincial. Este vecino supo desempeñarse en el grupo más cercano de quien fuera exministro de Salud, Ricardo Corradi Diez, cuando militaba para el MPN.

La junta electoral funciona los lunes, martes y miércoles de 16 a 18, en el edificio de la seccional situado en Sáenz Peña, entre Córdoba y Perniseck. En Cutral Co, el MPN perdió la representación en el Concejo Deliberante en la última elección general.

En Plaza Huincul, una reserva

En el caso de Plaza Huincul, las autoridades de la seccional recibieron hasta el momento la reserva de un solo color Celeste y Blanco, desde que se inició el plazo el miércoles 8 de este mes. Este color es el que a nivel provincial reservó el diputado Gabriel Álamo.

La presidenta de la seccional es Anahí Bobadilla, quien en la actualidad se desempeña como secretaria de Gobierno del municipio que dirige Claudio Larraza. La convocatoria a sumarse a la gestión municipal fue hecha en mayo de 2025 como subsecretaria de Desarrollo Social. A partir de febrero de este año, se dispuso un reordenamiento y se la designó en la secretaría de Gobierno.

El horario en que está constituida la junta electoral, en la avenida Cutral Co N° 248, es de lunes a viernes de 17:30 a 19:30 y allí se puede hacer la consulta del padrón, se recibirá la documentación, entre otros trámites.

El Movimiento Popular Neuquino tiene 22 seccionales repartidas en toda la provincia. El próximo 23 de agosto los afiliados irán a las urnas para elegir a las autoridades locales, integrantes de la Convención y de la Junta de Gobierno.