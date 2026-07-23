Femicidio de Agostina Jalabert: detuvieron en EE.UU. a Reverter, el principal sospechoso que estuvo tres años prófugo

En un operativo de alta complejidad coordinado por agencias de seguridad internacionales, Juan Manuel Reverter fue detenido este jueves en el condado de Deschutes, estado de Oregón, Estados Unidos. El ciudadano argentino, oriundo de Viedma, era intensamente buscado como el principal sospechoso del femicidio de la modelo e influencer Agostina Jalabert, ocurrido el 18 de febrero de 2023 en Playa del Carmen, en México.

La captura se concretó alrededor de las 7:30 tras la vigencia de una alerta roja de Interpol que pesaba sobre Reverter por el delito de feminicidio (en el Estado mexicano). Diario RÍO NEGRO dialogó en exclusiva con la familia de Agostina Jalabert, quienes confirmaron el arresto del sospechoso: «Todo el operativo comenzó hoy a la mañana. Reverter está detenido», confiaron allegados directos a este medio tras recibir la notificación oficial del procedimiento en territorio estadounidense.

El femicidio de la joven Agostina Jalabert ocurrió en Playa del Carmen, en 2023.

El operativo en Estados Unidos

La detención de Reverter no fue un hecho aislado, sino el resultado de una cooperación multijurisdiccional diseñada para localizar a fugitivos de alta peligrosidad. En el procedimiento colaboraron de manera conjunta el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service), Interpol Washington, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza.

Estas agencias emplearon un enfoque basado en inteligencia criminal para neutralizar la amenaza que representaba el acusado, quien se desplazaba por distintas jurisdicciones para evadir a la Justicia. La fiscalía mexicana había sostenido en su acusación que Reverter no solo terminó con la vida de Jalabert, sino que desplegó una maniobra para ocultar el crimen: la hipótesis judicial indica que el acusado golpeó y estranguló a la joven de 31 años para luego simular un ahorcamiento con el fin de que el caso fuera caratulado inicialmente como un suicidio.

Por qué había una alerta roja de Interpol

La alerta roja de Interpol contra Reverter se emitió debido a su condición de prófugo buscado para un proceso penal por el delito de feminicidio. Esta medida fue solicitada por las autoridades judiciales de Méxic, luego de que la investigación fuera reorientada. El código penal del Estado de Quintana Roo contempla para este delito una pena máxima de hasta 40 años de prisión, lo que justifica la activación de este mecanismo de búsqueda internacional.

La alerta se mantuvo vigente debido a que el acusado había abandonado México sin prestar declaración formal, desplazándose por distintas jurisdicciones para evadir a la justicia. Esta circular roja permitió la cooperación entre agencias internacionales, como el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service) e Interpol Washington, para localizarlo y detenerlo preventivamente con fines de extradición. Este avance legal resultó fundamental para que el sospechoso, quien se presumía podía encontrarse en Argentina o Estados Unidos, sea puesto -próximamente- a disposición de los tribunales de Quintana Roo.

El giro de la causa: del «suicidio» al femicidio

El caso de Agostina Jalabert, quien era oriunda de Carmen de Patagones, estuvo marcado por irregularidades en sus etapas iniciales. Durante meses, las autoridades mexicanas investigaron el hecho como una muerte por autodeterminación. La joven había sido hallada en el baño del departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen, con un cinturón de bata atado a un toallero de apenas 1,20 metros de altura.

Sin embargo, la insistencia de la familia y la intervención de la Cancillería argentina obligaron a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo a reorientar la investigación. La Mesa Especial de Feminicidios comenzó a analizar las pruebas bajo una nueva óptica, detectando que la escena presentaba claros signos de lucha y violencia. La autopsia posterior reveló lesiones incompatibles con un suicidio, incluyendo golpes y signos de presión manual en el cuello, lo que confirmó que se trató de una muerte violenta por asfixia.

Una relación atravesada por la violencia

El trasfondo del crimen reveló un vínculo marcado por la violencia de género y el control. Según el expediente judicial y los testimonios brindados por la madre de la víctima, Carolina Gianni, a Diario RÍO NEGRO, Agostina vivía una relación de manipulación y temor constante. Aunque la joven había intentado distanciarse, Reverter volvió a aparecer en su vida en diciembre de 2022, poco antes de que ambos se reencontraran en México.

“Nuestra vida quedó congelada ese 18 de febrero de 2023”, expresó Gianni en diversas oportunidades al reclamar justicia por su hija. El comportamiento de Reverter el día del hallazgo también fue determinante para las sospechas: el hombre se encontraba dentro del departamento cuando la hermana de Agostina, Candela, llegó al lugar. Según el relato familiar, se mostró evasivo, no pidió ayuda ni llamó a la policía, y poco después abandonó México sin prestar declaración formal.

Extradición y proceso judicial

Con la detención confirmada en Oregón, se espera que se activen los mecanismos de extradición para que Reverter sea trasladado a México y juzgado ante los tribunales de Quintana Roo. El Juzgado Federal de Viedma, a cargo del juez Ezequiel Humberto Andreani, ya había autorizado previamente las tareas de captura internacional en coordinación con la Policía Federal Argentina, previendo que el acusado podría encontrarse en la zona o desplazarse hacia países vecinos como Belice o Guatemala.

La figura de femicidio o «feminicidio» en la legislación mexicana prevé penas de hasta 40 años de prisión. Para la familia Jalabert-Gianni, este arresto representa el avance más significativo en casi tres años de lucha ininterrumpida contra la impunidad. El proceso que comenzó con una hipótesis descartada y errores periciales graves busca ahora una definición definitiva en los tribunales, con el principal sospechoso finalmente a disposición de la ley.