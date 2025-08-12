Un jugador de la Selección Argentina reveló si Messi jugará el Mundial 2026: «El fútbol te lleva a eso»

La presencia de Lionel Messi en la próxima Copa del Mundo genera incertidumbre en Argentina. En las últimas horas, un compañero de la Selección Argentina reveló detalles inéditos sobre la Pulga y la chance de que juegue su sexto Mundial.

Giovani Lo Celso, pieza importante de la Albiceleste, dialogó con La Nación y aseguró que sueña con estar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. «Uno eso lo tiene en la cabeza, todos los jugadores que arrancan esta temporada saben que al final estará el Mundial, pero a la vez, todos sabemos también que en el medio habrá muchos partidos, entonces ahí el Mundial queda como algo muy lejano. Todos lo tenemos ahí, en un costadito, en la recámara, como me gusta decir a mí, pero antes, mejor, hay que pensar en entrenarse bien. Por eso, acá también insisto, lo importante es disfrutar el recorrido», comentó el volante del Real Betis.

Luego de que el combinado nacional ganó todos los títulos en los que compitió, Lo Celso opinó sobre mantener el hambre de gloria y fue claro: «Es que el fútbol te lleva a eso, el fútbol te impide relajarte, el fútbol de hoy te empuja a ir por más. Y mucho más en la selección argentina, porque es lo que traemos los argentinos: nunca relajarse y siempre ir por más.

En ese sentido, Gio remarcó que «se lograron varios títulos en estos años, pero en todos ves el deseo de conseguir más copas, como si fuera el primer día que nos juntamos».

Giovani Lo Celso y su revelación sobre Messi para el Mundial 2026

El mediocampista del Betis opinó sobre la presencia de la Pulga en la próxima Copa del Mundo. Sobre esta chance, el ex Rosario Central aseguró que hay señales que podrían asegurar su participación.

«El camino siempre lo marcan los más grandes, y ahí está Leo. Leo es la guía y el referente para nosotros. Vos lo ves entrenar, competir y jugar como si estuviera empezando su carrera y eso te lo contagia. Si vos lo ves a él así, es imposible no contagiarte, no dar el máximo, no querer seguir ganado. Él marca el camino y no hay más que seguirlo», expresó Gio sobre la importancia de Messi en la Selección.

Y dejó en claro su postura sobre el astro rosarino para defender el título mundial: «Es tan personal… Uno tiene todas las ganas de que esté, porque lo piensa más como hincha y ya no solo como compañero. Pero son decisiones muy personales y él definirá lo que crea más conveniente. De algo estoy seguro: todo el mundo quiere que Leo juegue el Mundial y yo quiero creer que así va a ser».