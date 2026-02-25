Lionel Messi, íntimo: el día del miedo, la bronca mexicana y el recuerdo de Diego

Lionel Messi se brindó a fondo en una conversación con el corazón en la mano, en la que hizo confesiones personales y también tocó temas sensibles: Diego Maradona y la tensión del partido contra México. Todo ocurrió en el podcast Miro de atrás, que tiene a Nahuel Patón Guzmán como uno de sus conductores.

El capitán de la Selección Argentina, que transita por la etapa final de su carrera, arrancó firme: “Yo me arrepiento de muchísimas cosas y se los digo a mis hijos: tener una buena educación, estudiar, estar preparado… No haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de haber estudiado inglés y no lo hice, me arrepiento un montón. Me pasó de estar con personalidades increíbles para poder hablar, tener una charla y te sentís un ignorante. Digo: ‘qué boludo que fui, cómo perdí el tiempo”.

Campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, su quinto Mundial, el 10 rememoró el dolor que vivió el plantel después de la derrota ante Arabia Saudita y la tensión que atravesó en el segundo compromiso, contra México, con la obligación de ganar.

“Si no ganábamos contra México prácticamente estábamos eliminados. Nosotros fuimos a jugar ese partido, sinceramente, con mucho miedo, porque inconscientemente pensamos en lo que fue todo el proceso y al final te podés quedar eliminado en primera ronda”, manifestó.

Alivio y primer paso hacia la inolvidable conquista de Qatar. Messi pone el 1-0 ante México.

«Teníamos el miedo de perder y de no pasar de ronda -agregó-. Incluso hablamos, como grupo, sobre todo lo que nos jugábamos. Veníamos de un invicto de 36 partidos, habíamos perdido con Arabia y teníamos que volver a ganar, no nos podíamos quedar en ese partido. México es un rival que siempre nos hizo fuerza. No hubo muchas situaciones, ni para uno ni para otro. Con ese gol (suyo para el 1-0) nos soltamos, nos liberamos y volvimos al principio. En ese momento la foto ya era otra».

Mexicanos enojados, con Canelo a la cabeza

Después del partido se generó polémica en las redes sociales por una imagen en la que Messi presuntamente había pisado la camiseta de México en el vestuario. El boxeador Saúl Canelo Álvarez fue el más ofendido con esta situación y hubo ruido en tierras aztecas.

El enojo creció, pero el capitán volvió a desmentir la situación: “Ahí empieza un poco la bronca de los mexicanos conmigo y la verdad es que nada que ver… Es una situación normal, de cualquier partido, de cualquier vestuario, después de un partido cualquiera. Quien ha estado dentro de un vestuario sabe que es normal eso. Te sacás la camiseta y la ponés ahí porque está toda transpirada, igual que la tuya; yo la mía también me la saco y la tiro, es lo más normal. Creo que se hizo algo muy grande”.

«Diego va más allá de cualquier cosa»

Maradona no podía faltar en un díalogo de profundidad como el que Messi mantuvo con el Patón Guzmán y largó: “Es verdad que nosotros no lo vimos jugar mucho, pero Diego rompió todas las generaciones. Y después vos crecés con el Diego, con todos sus videos. Yo lo vi en Newell’s, pero era chiquito, la verdad es que no me acuerdo tanto. Ese día, el debut de él, el gol que hace… todo quedó marcado. Entonces… Diego va más allá de cualquier cosa”.

Diego y Lionel, una relación con mucho cariño.

Respecto de su presente en la Major League Soccer (MLS) y su papel en el Inter Miami campeón y la paridad de los equipos de la liga con los mexicanos en la Concachampions, Messi reflexionó: “Se ha emparejado mucho la competencia entre Estados Unidos y México, incluso a nivel de Selección. Los equipos de la MLS han crecido mucho y cuando vienen los equipos mexicanos a jugar acá, les cuesta».

El 10 comentó además que escuchó «hablar vez al Turco (Mohamed) cuando quedaron eliminados de la Leagues Cup y lo que dice es verdad: el hecho de que los equipos de la MLS vayan para México es una ventaja para los mexicanos porque hay altura, juegan de local, estadios con 60 o 70 mil hinchas que están llenos. Eso juega también. Por eso las últimas Concachampions las ganaron los mexicanos”.