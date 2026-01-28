¿Lionel Messi puede jugar la Copa Libertadores?: el guiño de la Conmebol

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quiere a los equipos de la MLS y la Concacaf en la Copa Libertadores. Esa experiencia que ya se vivió a principios de los 2000 puede reeditarse en las próximas ediciones y el motivo, claro está, es que Lionel Messi pueda jugar por primera (¿y única?) vez la máxima competencia continental.

”Es mi sueño”, dijo Jorge Mas, propietario del Inter Miami, cuando le abrieron la posibilidad, y aunque todavía no haya certezas, se sabe que son muchos los que harán hasta lo imposible para que el 10 pueda sacarse las ganas.

La chance de que los clubes de la MLS y la Liga MX jueguen la Copa Libertadores existe. Y en línea con esta posibilidad, el que se refirió fue Nery Pumpido, el arquero campeón del mundo con la Selección Argentina que en la actualidad actúa como director de desarrollo de la Conmebol.

Pumpido, uno de los colaboradores directos de Domínguez. (Archivo)

«Ojalá que (Messi) puede despedirse jugando la Libertadores»

”Se está hablando, pero por ahora no. No hay nada”, comentó en primera instancia el también ex DT de Newell’s Old Boys y Olimpia de Paraguay, aunque aclaró que ”es cierto que en el fútbol nada es difícil”.

En tanto que en relación con la chance de ver a Messi disputando al campeonato que otorga boletos para la Intercontinental, la Recopa y el Mundial de Clubes, Pumpido, en conversación con Ovación de Rosario, expresó: ”Ojalá pueda despedirse jugando la Copa Libertadores porque es un anhelo de él también. Eso demuestra la importancia que tiene la Libertadores porque ha jugado y ganado absolutamente todo. Ojalá algún día pueda hacerlo”.

Y agregó: ”Ojalá pueda darse. La Conmebol siempre quiere tener a los mejores jugadores del mundo, como sucedió en Brasil que Neymar va a estar participando en la Copa Sudamericana y ojalá sea con éxito”.