La MLS confirmó el regreso de Messi en la promoción del partido ante el equipo del coreano Son

La MLS anunció el regreso del capitán argentino y promocionó el duelo ante delantero surcoreano.

La MLS ya juega su propio partido global. Mientras el mundo espera el regreso de Lionel Messi tras su lesión, la liga estadounidense empezó a promocionar un cruce estelar: Son Heung-min vs. el capitán argentino en la fecha de apertura de la temporada 2026.

Durante años, ese duelo fue patrimonio exclusivo de la UEFA Champions League. Una postal europea, lejos del radar de Estados Unidos. En 2019, cuando se enfrentaron por última vez en el Viejo Continente, la MLS ni siquiera era una variable real en el futuro inmediato de ninguno de los dos.

Pero en la actualidad, ese choque abrirá la temporada 2026 como una inmejorable carta de presentación de una liga que quiere instalarse definitivamente en el mercado global.

La MLS confirmó el regreso de Messi tras su lesión

La lesión que sufrió Messi en la recta final de la pretemporada generó incertidumbre en la MLS y en la Selección Argentina. El rosarino acusó una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, lo que forzó la cancelación del siguiente juego en Puerto Rico.

Sin embargo, la Liga adelantó la vuelta del argentino con la promoción del partido “Son vs. Messi” que tendrá lugar este sábado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.