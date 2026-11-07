Lionel Messi volverá a jugar en el Monumental, pero con la camiseta de Inter Miami

Lionel Messi ya tiró sus últimos pases de magia en el estadio Monumental, el pasado 6 de octubre, con la camiseta de la Selección Argentina. Sin embargo, habrá más capítulos del 10 en Núñez y es casi un hecho que si equipos, Inter Miami, jugará un partido amistoso contra River en los primeros días de 2027.

El Millonario transita sus últimos partidos de la temporada, clasificado en la zona B del torneo Clausura y con el objetivo de pelear hasta el final, de la mano de Leonardo Ponzio. En el medio, se proyecta la pretemporada y uno de los primeros duelos del año, sería de lujo: ante el equipo del crack rosarino.

Desde que Messi llegó a Inter Miami, las Garzas suelen realizar giras de pretemporada con la intención de llevar la marca por todo el mundo. En este período, los estadounidenses ya se vieron las caras con Newell´s, pero fue en Miami. En esta oportunidad, jugarán en el país y será en el Monumental.

Leo, Kily González (DT) y De Paul vendrán de pretemporada a Argentina y habrá amistoso en River. (Archivo)

¿Cuándo se jugaría River-Inter Miami?

Todo indica que el partido se disputará el martes 19 de enero de 2027 y seguramente, ante un gran marco de público. No será lo mismo que con Argentina, pero ver a Messi en el país difícilmente se repita muchas veces. De todos modos, sigue latente el rumor sobre su retorno a Newell’s y ahí sí la revolución sería total.

River ya homenajeó a Messi

Durante la despedida de Messi de la Selección Argentina, la dirigencia de River lo hizo socio honorario, le regaló una camiseta, le entregó una plaqueta y le hizo un espacio en el Museo River. Un detalle no menor es que el club de Núñez le brindó un palco a su familia para que lo utilice cuando quiera y eso será así para siempre.