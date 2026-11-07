Escándalo con Emanuel Noir: detuvieron al cantante de Ke Personajes tras una pelea en un casino

Emanuel Noir, cantante y líder de Ke Personajes, fue detenido durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre de 2026, después de protagonizar un violento episodio en el casino de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El músico habría agredido a un efectivo policial que le impidió ingresar al establecimiento cuando ya estaba cerrado.

Según informaron Ciudad Magazine, TN e Infobae, el incidente ocurrió alrededor de las 5.45 de la mañana, cuando el artista intentó acceder al casino ubicado sobre calle Rocamora al 600. Un policía que cumplía tareas adicionales de seguridad le negó el ingreso y se produjo una discusión que terminó con una agresión física.

Qué pasó con Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, Noir habría golpeado al efectivo en el rostro y le provocado cortes y lesiones.

Una de las versiones señala que las heridas se habrían producido por los anillos que llevaba puestos el cantante, aunque esa circunstancia todavía no fue confirmada oficialmente.

Tras el enfrentamiento, otros efectivos intervinieron para controlar la situación y detener al músico, que fue trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay.

Infobae informó que un amigo del artista, identificado como Nicolás Gómez, de 29 años, también fue detenido durante el procedimiento.

Emanuel Noir seguirá detenido: qué se sabe de su situación judicial

La causa fue iniciada por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones, mientras la Justicia investiga las circunstancias del episodio.

Según informó el medio entrerriano La Pirámide, el fiscal Pablo Gile dispuso que Emanuel Noir permanezca alojado en la Comisaría Primera hasta el martes 10 de noviembre, debido al feriado del lunes.

Se espera que en los próximos días se conozcan novedades sobre su situación procesal y las medidas que adoptará la Justicia.

Quién es Emanuel Noir, el líder de Ke Personajes

Emanuel Noir nació en Concepción del Uruguay y alcanzó popularidad nacional e internacional como cantante de Ke Personajes, una de las bandas más reconocidas de la cumbia argentina.

El músico también ganó notoriedad por sus declaraciones sobre su historia personal y las dificultades que atravesó antes de alcanzar el éxito.

Días antes de su detención, había protagonizado un emotivo momento en su ciudad natal al interpretar el Himno a Concepción del Uruguay junto a la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindados 2 y el Coro Estable Municipal.

La detención volvió a colocar al cantante en el centro de la atención pública, mientras se aguardan nuevas precisiones judiciales sobre el episodio ocurrido en el casino.