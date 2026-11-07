El placer de no tener planes: qué es el JOMO y por qué cada vez más personas lo eligen”

Quedarse en casa un sábado a la noche, cancelar un plan para descansar o disfrutar de una tarde sin compromisos puede ser un verdadero placer. Esta forma de vivir tiene un nombre: JOMO, una tendencia vinculada al bienestar emocional que propone dejar de sentir culpa por perderse actividades sociales y empezar a valorar el tiempo propio.

El término proviene del inglés Joy of Missing Out, que significa el placer de perderse algo. Según explica la psicóloga Susan Albers, de Cleveland Clinic, se trata de elegir conscientemente las actividades que realmente disfrutamos, en lugar de aceptar compromisos por presión social o miedo a quedar afuera.

Qué es el JOMO y por qué se convirtió en una tendencia de bienestar

El JOMO aparece como la contracara del FOMO (Fear of Missing Out), esa sensación de ansiedad que surge cuando creemos que los demás están viviendo experiencias más interesantes que nosotros.

En una época dominada por las redes sociales, donde constantemente vemos viajes, fiestas, reuniones y actividades, puede aparecer la presión de tener una agenda llena.

El JOMO propone exactamente lo contrario: disfrutar del presente sin compararse con lo que hacen los demás.

No significa aislarse ni abandonar la vida social, sino aprender a elegir cuándo participar y cuándo priorizar el descanso.

Los beneficios del JOMO para la salud emocional

De acuerdo con Cleveland Clinic, adoptar esta filosofía puede favorecer una relación más consciente con el tiempo y las actividades cotidianas.

Entre sus posibles beneficios se destacan:

Menos presión social: dejar de aceptar invitaciones únicamente por compromiso.

dejar de aceptar invitaciones únicamente por compromiso. Mayor tranquilidad: disfrutar de momentos de descanso sin sentir culpa.

disfrutar de momentos de descanso sin sentir culpa. Más tiempo personal: recuperar espacios para leer, cocinar, caminar o simplemente no hacer nada.

recuperar espacios para leer, cocinar, caminar o simplemente no hacer nada. Menos comparación: reducir el tiempo en redes sociales y concentrarse en las propias experiencias.

reducir el tiempo en redes sociales y concentrarse en las propias experiencias. Relaciones más significativas: priorizar encuentros que realmente generan bienestar.

Sin embargo, los especialistas advierten que el JOMO no debe confundirse con el aislamiento provocado por el miedo o la ansiedad. El equilibrio entre la vida social y los momentos de soledad sigue siendo fundamental.

Cómo incorporar el JOMO a la vida cotidiana

No hace falta cambiar radicalmente la rutina. Pequeñas decisiones pueden ayudar a recuperar el placer de disponer del propio tiempo.

Una buena manera de empezar es reservar algunas horas sin compromisos, silenciar las notificaciones del celular y aprender a decir que no cuando una invitación no genera entusiasmo.

También puede ser útil reemplazar el tiempo frente a las pantallas por actividades placenteras, como preparar una comida especial, disfrutar de una película o descansar.

La verdadera esencia del JOMO no está en quedarse siempre en casa, sino en entender que no es necesario estar en todas partes para disfrutar de la vida.

A veces, el mejor plan es justamente no tener ninguno.