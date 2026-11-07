Natalia Oreiro recibió un importante premio en Mar del Plata y sorprendió con un emotivo pedido”

Natalia Oreiro vivió una jornada cargada de emoción en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La actriz y cantante uruguaya recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria, una distinción que reconoce sus más de 25 años de trabajo en la industria cinematográfica y su aporte a la cultura audiovisual.

Según informó Ciudad Magazine, la ceremonia se realizó el viernes 6 de noviembre en el Teatro Colón de Mar del Plata, en el marco de la 41ª edición del festival. La encargada de entregarle el reconocimiento fue Lorena Muñoz, directora de Gilda, no me arrepiento de este amor, una de las películas más importantes de su carrera.

El emotivo mensaje de Natalia Oreiro al recibir el premio

Durante el homenaje, Oreiro agradeció el reconocimiento y destacó la importancia del trabajo colectivo en el cine, al que definió como una actividad que necesita del compromiso de numerosas personas.

La actriz también defendió la experiencia de disfrutar las películas en pantalla grande y expresó: “El cine está vivo y está vivo en la sala”.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando dedicó el premio a los trabajadores de la industria audiovisual y a sus familias.

Además, dejó una reflexión sobre los vínculos humanos que fue especialmente destacada durante la ceremonia: “Me gustaría pedir que seamos amables. Que seamos amables con el otro, siempre”.

El homenaje a Gilda y una carrera llena de éxitos

La ceremonia concluyó con una proyección especial de Gilda, no me arrepiento de este amor, la película estrenada en 2016 que marcó un momento fundamental en la trayectoria cinematográfica de Oreiro.

El homenaje coincidió con los diez años del estreno de la película, en la que interpretó a la recordada cantante de cumbia argentina.

A lo largo de su carrera, Natalia participó en producciones como Cleopatra, Infancia clandestina, Wakolda, Santa Evita y La mujer de la fila, demostrando su versatilidad para interpretar personajes muy diferentes.

En 2026 también recibió un reconocimiento honorífico en el Festival de Málaga, consolidando un año especialmente significativo para su trayectoria artística.

Natalia Oreiro y sus próximos proyectos en el cine

Lejos de pensar en detenerse, Natalia Oreiro continúa trabajando en nuevas producciones.

En una entrevista con La Nación, la actriz contó que se encuentra filmando Ümana, una comedia familiar para Netflix dirigida por Martino Zaidelis, con quien ya trabajó en Re Loca y Campamento con mamá.

También reveló que le gustaría explorar nuevas facetas profesionales, entre ellas la dirección cinematográfica y la escritura.

El Premio Astor Piazzolla llega así en un momento de plena actividad para Natalia Oreiro, que continúa sumando proyectos y reconocimientos sin perder el entusiasmo por contar nuevas historias.