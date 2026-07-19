Lionel Scaloni, sin reproches: «Somos grandes en las victorias y tenemos que serlo también en las derrotas»

Lionel Scaloni, artífice de la era más exitosa en la historia de la Selección Argentina.

Por sobre la tristeza quedará la tranquilidad de haber batallado y entregado todo hasta el final. Más allá de la derrota ante España y la imposibilidad de levantar la copa, no hay reproche alguno para la Selección Argentina de fútbol.

Así lo ve y entiende nada menos que Lionel Scaloni, el técnico más exitoso en la historia del seleccionado argentino, que hoy no pudo coronar su segundo título consecutivo al mando del combinado albiceleste, en lo que, con seguridad, fue el último Mundial de Lionel Messi.

«Siento tristeza, pero me quedo con haberlo dejado todo. Tengo un agradecimiento eterno para estos chicos que dejaron todo y llegaron hasta el final. Me guardo un enorme recuerdo de lo que valen ellos», expresó el DT nacional.

EL SEÑOR SCALONI 🤝 pic.twitter.com/ZuF63XhYx5 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

«Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a olvidar de todo lo que hicimos para llegar hasta acá», enfatizó el santafesino.

Ya habrá tiempo de pensar en lo que viene. Ahora será momento de digerir el maltrago de la derrota y destacar el verdadero valor de este equipo: la entrega y el esfuerzo.

«Decirle al país que dimos todo y que nunca dejamos de intentarlo. Ellos (por los jugadores) son un gran ejemplo para nuestra gente. Hay que levantarse e intentarlo otra vez», contó Scaloni.

Y por último, declaró: «Yo sí que me acuerdo de los segundos. No se imaginan lo que cuesta llegar hasta acá. Obvio que queríamos ganar, pero cuando dejás todo así es muy difícil reprocharse algo».