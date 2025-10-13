Llanos ganó en Bajada del Agrio y picó en punta en la Copa de Campeones del Rally Neuquino

Daniel Llanos marcó la diferencia en la segunda etapa y se quedó con todo en el Agrio. (Fredi Bajlión, Locos X el rally)

Luego de protagonizar un emocionante mano a mano con Miguel Carbonell, Daniel Llanos logro vencer en la A6 y en la clasificación general del rally de Bajada del Agrio, correspondiente a la octava fecha del campeonato 2025 del Neuquino. De esta manera, el piloto de Bariloche consiguió su novena victoria en el certamen provincial, y arrancó en punta en la Copa de Campeones, que definirá a los monarcas de la temporada.

Cuando empezó la PE 6, Carbonell tenía una ventaja de 5s2. En ese tramo, Llanos hizo una diferencia de 8s8 y volcó la balanza a su favor. Finalmente la victoria fue con un margen de apenas 2s6. Mario Villanueva se subió al tercer escalón del podio en la A6 (a 37s7).

Altamirano le se quedó con el duelo ante Skruta

Adrián Altamirano se quedó con la RC5 al sacarle 16s5 a Pedro Skruta. Gran labor cumplimentó Matías Ávila, que llegó tercero a 1m29s3. Para Altamirano fue la decimocuarta victoria en el neuquino. Ahora irá a Junín para acercarse al postergado sueño de ser campeón.

Altamirano logró otro triunfo en el Neuquino. (Omar de los Santos)

Brillante fue la labor de Lucas Luqui en la N2. El campeón 2021 de la N2L le ganó por apenas 1s1 a Claudio Bustos y por 1m40s a Matías del Barba. De esta manera, Luqui volvió al triunfo tras casi cuatro años, ya que no ganaba desde diciembre de 2021 cuando ganó en Junín de los Andes.

Luqui, a fondo en los caminos neuquinos. (Fredi Bajlión, Locos x el Rally)

Tieri, Ochoa, Turletti y Bajeneta, en lo más alto

La A7 fue dominada por Jeremías Tieri, que obtuvo el triunfo más amplio del finde al sacarle 2m28s a Leandro Paulovich. Daniel Franco quedó tercero a 2m51s0. El campeón 2024 de la N1, Nicolás Ochoa no quiere resignar la corona y arrancó el tramo decisivo de la temporada con una victoria por 11s5 sobre Matías Nimo, que venía de ganar en Picún Leufú. Tercero quedó Claudio Cribán a 3m06s8.

El ganador de la etapa regular de la N2L, Daniel Turletti volvió al triunfo tras tres carreras sin victorias. Le sacó 59s a Alfredo Kallobius y 1m37s3 a Daniel Jerez. En la A1, Manuel Bajeneta cosechó su segundo triunfo consecutivo tras doblegar a Cristian Rebolledo por 1m42s8. Tercero quedó Víctor Leuno, a casi 4 minutos. En la A5 el único que largó fue Nicolás González, quien sufrió un vuelco y tuvo que abandonar.

En la Copa Senior (que se implementó a partir de esta fecha) la victoria fue para Miguel Carbonell. Segundo quedó Alfredo Kallobius y tercero Daniel Franco.

La novena fecha (segunda de la Copa de Campeones) se correrá entre el 21 y el 23 de noviembre en Junín de los Andes.