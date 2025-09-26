Rally Neuquino: uno por uno, los pilotos que tienen chances de ser los campeones del año

Wircaleo fue ratificado como ganador y se metió en la pelea por la corona en su categoría. (Archivo redi Bajlión, Locos X el Rally).

Definidas las clasificaciones finales de la fecha en Picún Leufú, el Rally Neuquino cerró oficialmente la fase regular de la temporada 2025 y quedó confeccionado el listado de los pilotos que podrán pelear por los títulos en las siete divisiones. En total son 40 los habilidados: 10 en la N2, 9 en la A6, 6 en la N1, 5 en la RC5, 4 en la N2L y 3 en la A7 y en la A5.

La Federación Neuquina de Automovilismo se expidió respecto a la verificación técnica realizada en la séptima fecha y reclasificó a Manuel Bajeneta, quien finalmente ganó en la A1. Por su parte, Orlando Wircaleo sumó su segunda victoria consecutiva en la N2 y ahí se pudo armar la nómina definitiva.

Por tercera temporada se aplica este sistema, que busca garantizar la presencia en las últimas fechas de los principales protagonistas, como así también evitar la consagración anticipada de algunos pilotos.

Todos los clasificados a la Copa de Campeones

A6: Mario Villanueva (h), 16 puntos; Miguel Carbonell y Daniel Llanos, 6. Sin puntos comienzan David Abril, Gustavo Rojas, Mario Villanueva (p), Luis Angeloni, Jonatan Bastidas y Sergio Pranzoni.

Mario Villanueva (hijo) pica en punta en la A6. (Archivo Omar de los Santos)

RC5: Pedro Skruta y Adrián Altamirano, 14 puntos; Lautaro Angeloni y Luis Beltrán, 2. Eduardo Schneider (0).

N2: Claudio Bustos, 12 puntos; Orlando Wircaleo, 10; Agustín Pérez, Marcelo Martínez, Matías del Barba, 2. Sin puntos, Pablo Pranzoni, Lucas Luqui, Santiago Bavastro, Facundo Galvagni, Maximiliano Fuentes.

N2L: Daniel Turletti, 16 puntos; Mauro Rojas, 8; Miguel Huenulao 4 y Pablo Lattanzio (0).

A7: Jeremías Tieri, 18 puntos; Leandro Paulovich, 6; Manuel Castro, 2.

A5: Nicolás González, 16 puntos; Pablo Correa, 8; Marcos Rosas, 6.

N1: Claudio Cribán y Luciano Zurita, 12 puntos; Nicolás Ochoa, 6; Matías Nimo, 2. Sin puntos, Maximiliano Millapi y Lucas Matto.

Nicolás Ochoa tratará de dar pelea en la N1. (Archivo Omar de los Santos)

¿Cuándo arranca la Copa de Campeones?

La Copa de Campeones comenzará el 10 de octubre en Bajada del Agrio, tendrá su penúltima fecha en Junín de los Andes, durante el mes de noviembre, y el premio coronación será en Cutral Co. Los pilotos que más puntos acumulen en la Copa serán los campeones del año, siempre y cuando cumplan con el requisito de haber ganado una carrera en la temporada. Además, a partir de la próxima fecha se pondrá en marcha la Copa Senior, reservada para pilotos y navegantes mayores de 55 años.