Llega la «Triple V» al Autódromo de Centenario: tres viernes de picadas

Motores listos: ya está todo preparado para el inicio de la competencia este viernes 9 de enero.

Este viernes 9 de enero comienza en el Autódromo de Centenario la “Triple V”, un evento especial de picadas que se desarrollará durante tres viernes consecutivos: 9, 16 y 23 de enero, reuniendo a los principales exponentes del automovilismo y motociclismo de aceleración de la región.

La propuesta, organizada por Enero Speed Races, contará con competencias de autos y motos, con un parque confirmado de más de 100 vehículos preinscriptos, lo que anticipa jornadas de gran nivel deportivo y un importante marco de público.

La actividad comenzará este viernes desde las 18 horas, con la apertura de puertas. A las 19 horas comienzan las pruebas libres y competencias a lo largo de la noche, ofreciendo un espectáculo pensado tanto para los protagonistas como para el público general.

La “Triple V” se disputará bajo un formato especial de tres etapas, con premiaciones por fecha y un cierre final que consagrará a los mejores de cada categoría, consolidando una propuesta deportiva atractiva y competitiva para el inicio del año.

Con una destacada convocatoria de autos y motos, y un cronograma nocturno que ya es un clásico en Centenario, la Triple V se perfila como uno de los eventos más importantes de enero para los amantes de las picadas.

Dónde comprar las entradas

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta con los siguientes valores: Generales: $10.000 y VIP (con acceso a pista): $20.000. En puerta, los valores tendrán un incremento de $5.000 en ambas categorías.

Las anticipadas se compran desde las redes sociales de Speed Races Enero. El link para adquirirlas es el siguiente: https://ly.appr3.cloud/speedraces, y solo se puede realizar desde el celular.