Los 16 deportistas de Neuquén y Río Negro que participarán de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

El Comité Olímpico Argentino (COA) confirmó hoy el listado de los deportistas nacionales que competirán en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la presencia de 10 neuquinos y 6 rionegrinos.

La delegación argentina completa estará integrada por 658 atletas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres. Serán del 12 al 26 de septiembre con actividad en tres ciudades: Santa Fe, Rosario y Rafaela. Además, habrá subsedes fuera de la provincia, en Mar del Plata y Vicente López, en Buenos Aires, y Paraná, en Entre Ríos.

Por el lado de Neuquén, dirán presente: Giuliana Baigorria, en atletismo; Abril Garzón, en ciclismo de ruta; Manuel Turone, en ciclismo modalidad BMX Freestyle; Matías Contreras, canotaje slalom; Lucia Monje y Benjamín Gader, en patín carrera; Wanda Arca y Esteban Silva, en tiro con arco; José Luis Acuña, en taekwondo y Pilar Etchechoury, en squash.



Para algunos, esta será la segunda oportunidad en que participarán de esta competencia, como es el caso de Matías Contreras y Benjamín Gader, que ya estuvieron en Asunción 2022. Mientras que para Pilar Etchechoury serán sus terceros juegos y en ambos sumó medallas.

Por el lado de Río Negro, estarán: Martina Escudero, en atletismo; Aramis Sanchez Ayala y Vicente Vergauven, en canotaje; Dante Pizzutti en levantamiento de pesas; Iván Nikolajuk en tiro con arco y Santiago Arroyo en la selección de vóley.

En cuanto a la delegación argentina, se destaca la presencia de Las Leonas que vienen de ser campeonas del mundo. Sofia Cairo fue una de las abanderadas junto a Rubén Voisard Rézola de canotaje.