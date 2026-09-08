Investigan a la vecina de Cristina Kirchner: la defensa justificó la compra del departamento en San José 1111 y un BMW

La causa que investiga la evolución patrimonial de María Soledad Calle, la vecina de Cristina Fernández de Kirchner cercana a La Cámpora en Campana, sumó nuevas explicaciones sobre dos de los bienes que están bajo análisis judicial: el departamento del primer piso en San José 1111 y un auto BMW cuya titularidad comparte con su pareja.

A través de una presentación realizada por el abogado Pablo Slonimsqui, la defensa aseguró que la propiedad fue comprada con fondos propios y que el proyecto original consistía en destinarla a una institución orientada al estudio del desarrollo del país.

“La adquisición del inmueble ubicado en San José 1111 fue realizada con recursos propios y tuvo como proyecto su afectación a un espacio destinado a una fundación de estudios para el desarrollo argentino”, sostuvo el escrito. Sin embargo, la presentación judicial no detalló el nombre que tendría la entidad, sus características ni las actividades específicas que iba a desarrollar.

La aclaración se presentó luego de que la Justicia confirmara que la unidad pertenece formalmente a Calle, a pesar de que la mujer le había negado la compra de dicho departamento al diario Clarín.

@Solcalleok.

Los vehículos y la relación con la UOM

En el marco del expediente que busca determinar si sus ingresos se corresponden con sus bienes, la defensa también abordó la situación de los vehículos registrados a su nombre. En el escrito remarcaron que el auto de uso personal de Calle no es el BMW sino una camioneta Peugeot 3008 adquirida en 2023.

“El vehículo personal de Soledad Calle es una camioneta Peugeot 3008, adquirida en el 2023, luego de la venta de dos autos que ya integraban su patrimonio: una camioneta Kicks y un Toyota Etios”, detallaron los abogados, al tiempo que añadieron que la compra del BMW fue realizada por su pareja conviviente, quien optó por compartir la titularidad registral como parte de la organización familiar.

“Se comprobará sencillamente que la Peugeot 3008 provino del reemplazo de bienes registrables preexistentes y que la titularidad compartida del BMW no corresponde a un vehículo adquirido para su uso personal, despejando cualquier insinuación sobre un incremento patrimonial carente de explicación”, argumentó la representación legal.

En paralelo, la investigación busca reconstruir el origen de los fondos y deslindar los bienes de la posterior creación de USEM S.A., empresa bajo la lupa por sus contratos con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Según la defensa, los principales bienes ya integraban el patrimonio de Calle antes de la constitución de la sociedad. La Justicia ya recibió datos oficiales por parte del gremio para verificar los sueldos que cobraba como empleada del sindicato y evaluar la evolución de sus activos.