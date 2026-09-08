Más de 240 personas mayores llegan a Las Grutas para la gran final de los Juegos Rionegrinos

Las Grutas recibe a más de 240 personas mayores que buscan representar a Río Negro en San Juan. Foto gentileza.

Los Juegos Rionegrinos para Personas Mayores llegan a su instancia decisiva. Después de las etapas zonales que se desarrollaron durante agosto y septiembre en distintas regiones de la provincia, más de 240 participantes de toda la provincia se reunirán en Las Grutas para disputar la gran final provincial.

La competencia se desarrollará entre el jueves 10 y el domingo 13 de septiembre y reunirá a personas mayores de 60 años en una amplia propuesta de disciplinas deportivas y recreativas.

Ajedrez, tejo, sapo, newcom, truco, pádel, tenis, tenis de mesa, orientación y habilidades motoras serán algunas de las actividades que formarán parte de esta etapa, con categorías masculinas, femeninas y mixtas.

El premio será representar a Río Negro en los Juegos Nacionales

La final provincial tendrá un incentivo especial para quienes logren quedarse con el primer puesto en sus respectivas disciplinas.

Los ganadores se convertirán en integrantes de la delegación rionegrina que participará de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, que tendrán lugar en San Juan del 28 de septiembre al 2 de octubre.

De esta manera, la competencia en Las Grutas no solo permitirá definir a los campeones provinciales, sino también a quienes tendrán la posibilidad de llevar los colores de Río Negro a la instancia nacional.

Las Grutas será el escenario de cuatro jornadas

El Polideportivo Municipal de Las Grutas será la sede principal de las actividades. Allí se realizará el acto oficial de apertura el viernes 11 de septiembre a las 10.

El complejo deportivo llega a esta final provincial luego de una renovación integral realizada por el Gobierno de Río Negro durante el primer semestre del año.

Los trabajos incluyeron reparaciones en la cubierta, el recambio de ventanas, la reparación de la caldera, la refacción de los baños interiores y exteriores y la colocación de un nuevo piso de parquet.

De esta manera, el espacio fue acondicionado para recibir a los participantes y concentrar buena parte de las actividades de esta instancia provincial.

El cronograma de los Juegos Rionegrinos en Las Grutas

Las actividades comenzarán el jueves 10 de septiembre, con la llegada de las delegaciones.

Jueves 10

13:30: recepción de las delegaciones, distribución en los hoteles y almuerzo.

recepción de las delegaciones, distribución en los hoteles y almuerzo. 18: acreditación general en el Polideportivo Municipal.

acreditación general en el Polideportivo Municipal. 20:30: cena en los hoteles.

Viernes 11

10: acto oficial de apertura en el Polideportivo Municipal.

acto oficial de apertura en el Polideportivo Municipal. 11: actividad de recreación e integración.

actividad de recreación e integración. 11:30: reunión técnica con los delegados.

reunión técnica con los delegados. 12:30: almuerzo.

almuerzo. 14:30 a 18:30: primera tanda de competencias.

primera tanda de competencias. 20:30: cena.

Sábado 12

9:30 a 12:30: segunda parte de las competencias.

segunda parte de las competencias. 12:30: almuerzo.

almuerzo. 14:30 a 18:30: tercer tramo de competencias y cierre de la jornada deportiva.

tercer tramo de competencias y cierre de la jornada deportiva. 20:30: cena.

cena. 22:30: premiación oficial, cena y baile de celebración en el casino de Las Grutas.

Domingo 13

10:30: actividad recreativa y saludable sobre la playa, en la 3° Bajada de Las Grutas .

actividad recreativa y saludable sobre la playa, en la . 12:30: regreso de las delegaciones a sus localidades de origen.

Un encuentro que va más allá del deporte

Los Juegos Rionegrinos para Personas Mayores buscan promover la participación activa de las personas mayores de 60 años y generar espacios de encuentro entre participantes de distintas localidades.

La propuesta combina competencia deportiva con actividades recreativas y de integración, con el objetivo de fomentar hábitos de vida activos y saludables.

Así, durante cuatro jornadas, Las Grutas se convertirá en el punto de encuentro de participantes de toda la provincia que llegarán con el objetivo de competir, compartir experiencias y, para los ganadores, conseguir el pasaje a la instancia nacional en San Juan.