Los 3 árbitros que están en carrera para dirigir el Superclásico en La Bombonera

Nicolás Ramírez es uno de los candidatos para dirigir en la Bombonera. (Archivo)

El domingo, desde las 15:00 en La Bombonera, se disputará una nueva edición del Superclásico entre Boca y River. El partido que paralizará al país tendrá más condimentos de lo habitual, ya que se jugará en la etapa final del torneo Clausura y de la definición de la tabla anual.

Como siempre sucede, una de las cuestiones que se hablan en la semana previa al Superclásico es quién será el árbitro de dicho compromiso. Luego de recientes polémicas con Darío Herrera en el último cruce entre ambos grandes del fútbol argentino, hoy el mundialista no entra en carrera para dirigir este nuevo Boca – River.

En contraposición, son tres los colegiados que siguen con chances de arbitrar el Superclásico de este domingo en La Boca. Incluso, uno de ellos corre con serias posibilidades de ser designado por AFA. En concreto, los candidatos son Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez, siendo este último el que más posibilidades tiene de impartir justicia.

En este contexto, tanto en Boca como en River tienen la información de que Nicolás Ramírez será el elegido por AFA para comandar el Superclásico. Las asignaciones saldrán este miércoles, una vez que la fecha 14 del Clausura llegue a su fin.

¿Cómo les fue a Boca y River con Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez como árbitros?

Falcón Pérez dirigió en 23 partidos a River y en 20 encuentros a Boca. Hubo nueve victorias, cinco empates y nueve derrotas del Millonario. En tanto, en partidos del Xeneize, nueve triunfos, seis igualdades y cinco derrotas.

En tanto, Nicolás Ramírez sirigió a River en 21 partidos, en los que hubo once victorias, empates y siete derrotas. Con Boca, en tanto, fueron 14 encuentros, con siete triunfos dos paridades y cinco caídas..

En tanto, Tello dirigió a Boca en 39 oportunidades, en los que el Xeneize ganó 23, empató 9 y perdió 7. Con River, son 39 partidos que lo dirigió, con 22 triunfos, 8 paridades y 9 derrotas.