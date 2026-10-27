Carlos Alcaraz y su impecable rendimiento en los torneos ATP 500

La última vez que Carlos Alcaraz había saltado a la pista en el Erste Bank Open tenía 18 años, apenas 17 torneos ATP en el lomo y un gran futuro. El top 50 era su techo en ese momento. Y este martes, cinco temporadas más tarde, regresó a la Central de Viena con una etiqueta totalmente diferente. Ahora luce una vitrina repleta de títulos (27) -incluida la colección completa de Grand Slams- y es miembro del Club de los Nº 1, tras 66 semanas en lo más alto.

El entonces semifinalista en 2021 volvió a Viena, esta vez con 23 años, para cerrar un triunfo en un peligroso estreno frente a Karen Khachanov por 6-4, 7-6 (5), en dos horas y cuatro minutos, que le permite ampliar su récord de imbatibilidad en los ATP 500 esta temporada. Además, mantiene impecable su rendimiento cada vez que ha iniciado su camino en un torneo en 2026 (10-0).

“La experiencia fue increíble, sinceramente”, confesó Alcaraz, que ya había jugado en el estadio principal en su última visita a Viena. “Cuando salí de la pista en 2021, me fui del torneo pensando que este público tenía algo especial y hoy pude vivirlo. Era mi partido de primera ronda, el ambiente fue increíble y disfruté mucho. Tuve que correr, luchar y sudar mucho, pero lo disfruté”, agregó.

Un año invicto y cuatro títulos 500

Y es que Alcaraz, que parte como segundo cabeza de serie, no pierde un partido en un torneo de esta categoría desde la final de Barcelona 2025 (ante Holger Rune). Desde entonces ha ganado todo lo que ha jugado, para recoger los trofeos en Queen’s 2025, Tokio 2025, Doha 2026 y Tokio 2026. O lo que es lo mismo, presenta un índice de 22-0.

El español aterrizó en Viena después de aceptar una invitación, con la intención de dejar atrás su pronta despedida en el Masters 1000 de Shanghái. En su última cita, su progresión se detuvo en tercera ronda sobre la pista dura china ante Zizou Bergs. Y quince días más tarde, el antiguo Nº 8 del mundo, Khachanov ponía a prueba su nivel bajo techo. Sin embargo, Charly extendió el cara a cara a 7-0.

Para conocer su próxima cita en segunda ronda debe esperar hasta este miércoles, cuando el invitado local Jurij Rodionov y Nikoloz Basilashvili resuelvan su estreno en Viena.