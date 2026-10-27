Alarma en Los Pumas: Santiago Carreras sufrió una dura lesión y se perderá el resto de la temporada

Malas noticias para Los Pumas. El back cordobés Santiago Carreras sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y se perderá el resto de la temporada con el club Bath, según confirmó la propia institución inglesa mediante un parte médico.

La lesión se produjo durante el encuentro disputado el último fin de semana frente a Gloucester, por la Premiership. El argentino Carreras debió abandonar el campo de juego a los 12 minutos luego de una desafortunada jugada que no estuvo originada por un golpe directo de un rival.

Tras recibir un “kick”, el jugador de Los Pumas buscó abrirse espacio e intentar comandar la ofensiva, pero cayó al césped antes de entrar en contacto con un defensor. Las imágenes encendieron rápidamente las alarmas y los estudios posteriores confirmaron las sospechas.

Tras los exámenes de rigor, el club inglés informó que el jugador padece una rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión que lo llevará al quirófano y que demandará un extenso proceso de recuperación y rehabilitación.

De esta manera, Carreras permanecerá varios meses inactivo y quedará al margen de la competencia durante el resto de la campaña europea. Aunque, afortunadamente, su presencia en el próximo Mundial de Australia 2027 no correría riesgo.

Ese será el objetivo a mediano plazo para el jugador: recuperarse al 100% proyectando los próximos desafíos junto a Los Pumas, que previo a la cita mundialista tendrá una intensa agenda de partidos preparatorios.

La baja representa una pérdida importante tanto para Bath como para el seleccionado argentino, ya que Carreras se consolidó en los últimos años como una de las piezas más versátiles y desequilibrantes del rugby nacional.