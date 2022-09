Los All Blacks dieron el golpe en la última jugada frente a Australia

Los All Blacks, en la última jugada del partido, lograron una espectacular victoria frente a Australia, por la quinta y penúltima fecha del Rugby Championship. Gentileza.

Australia tenía para jugar un penal a favor en su campo, pero el árbitro consideró que Bernard Foley demoraba y dio scrum para Nueva Zelanda, que llegó a la conquista en la última acción del partido Fue victoria de los All Blacks por 39 a 37. Con esta gran conquista siguen como líderes en el Rugby Championship, a sólo una fecha del cierre del certamen.

Los All Blacks surfean la ola, siguen adelante con sus armas y su orgullo, aunque es claro que es un equipo muy vulnerable. Igual, los hombres de negro se llevaron todo de Melbourne, donde vencieron a Australia pen un partido inolvidable y cambiante, que tuvo a ambos equipos con posibilidades de ganar y que tuvo un desenlace tan controvertido como emocionante.

Nueva Zelanda sacó ventaja rápidamente gracias a la gran figura del partido Sio Siua Taukei’aho, que finalizó un gran maul luego de una conquista en el line. Australia fue con amor propio. Descontó con un penal de Foley y comenzó a merodear el ingoal neozelandés.

Una acción fantástica que culminó Andrew Kellaway en try se sometió a una revisión por parte del árbitro, que sostenido por las imágenes no quedó convencido de que el fullback australiano hubiera apoyado la pelota. Pero esto no desanimó a los Wallabies, que se convirtieron en un vendaval.

El partido se hizo cambiante, entre dos equipos que dejaron todo por la victoria, decisiva para mantenerse en la pelea por el título. Un penal lejano de Foley puso adelante 37-34 y empezó a redondear la noche soñada de Australia, que defendió con uñas y dientes hasta el final. Nueva Zelanda tuvo un penal para igualar, pero eligió el touch y la ofensiva terminó en penal en contra.

Pero le faltaba algo a este partido. Foley tuvo el penal en sus manos para salir, pero demora y el árbitro lo sancionó con scrum en contra, por lo que perdió una oportunidad ideal para sellar la victoria, que necesitaba.

Los All Blacks sacaron adelante un partido muy complicado como visitantes frente a los australiaos y quedaron a un paso del título. Gentileza.

Los All Blacks todavía tenían vida. Fueron por todo, hicieron circular la pelota y llegó el try de Beauden Barret, que le dio la histórica victoria para que Nueva Zelanda quede adelante en el certamen con 14 puntos. Luego, Australia, 10; Sudáfrica y Los Pumas, 9.