Los antecedentes mundialistas de la Selección Argentina con la camiseta azul

Desde las 16:00 horas, la Selección Argentina protagonizará un choque histórico ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. En Atlanta, la Albiceleste y los Tres Leones buscarán el último pase a la definición del título, donde ya espera España.

Para este duelo, Argentina pidió expresamente jugar con la camiseta azul por el memorable triunfo en México 1986 con una gran tarde de Diego Armando Maradona en el Azteca, donde realizó la recordada «Mano de Dios» y el inolvidable «Gol del Siglo». Aunque en la conferencia de prensa de este martes, Scaloni dijo que no realizó esta solicitud: «Yo no la pedí, no sé quien fue, a lo mejor es una tradición».

La excelsa definición del Diego en el Gol del Siglo.

24 años antes de la gesta en México, el primer antecedente mundialista entre ambos fue en Chile 1962. Allí, Argentina usó la camiseta alternativa y cayó por 3-1. Luego, en Francia 1998 volvió a vestir de azul para imponerse por penales al conjunto británico y avanzar a cuartos de final tras igualar 2-2 en el tiempo regular

En la historia de los Mundiales, la Selección Argentina disputó 18 partidos con la camiseta alternativa color azul. Hasta el momento, el registro es altamente favorable, con 11 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Cabe destacar que se cuentan las definiciones por penales como triunfos o caídas según el resultado de la serie.

Las malas con esta indumentaria son las finales perdidas en Italia 1990 y Brasil 2014. En ambos Mundiales, la Selección Argentina cayó en la definición del título ante Alemania por la mínima. Otro dato a destacar es que desde 1986 hasta 2026, Argentina ha utilizado la camiseta azul en al menos un partido en cada Mundial.

El historial completo con la camiseta azul