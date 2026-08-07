Federal A: Sol de Mayo recibe a Rincón por la Reválida y Cipolletti visita a Villa Mitre por la zona campeonato

Sol de Mayo y Deportivo Rincón se enfrentarán este sábado desde las 15 en Viedma. (Foto: Archivo - Pablo Leguizamón)

El Federal A disputará este sábado la segunda fecha de la segunda ronda del torneo con un cruce regional entre Sol de Mayo y Deportivo Rincón y la visita de Cipolletti a Villa Mitre. La jornada se adelantó debido a que la tercera fecha está programada para el próximo miércoles.

En Viedma, Sol de Mayo recibirá a Deportivo Rincón desde las 15 por la fase Reválida, con el arbitraje del bonaerense Enzo Gutiérrez.

Ambos equipos llegan con confianza luego de haber ganado en el debut de esta instancia y buscarán sumar nuevamente para seguir alejándose de la zona de descenso y, al mismo tiempo, meterse entre los cinco primeros del grupo para continuar en carrera por el segundo ascenso.

El Albiceleste venció 1-0 a Santamarina de Tandil con un gol de Gabriel Jara, mientras que el León superó 2-0 a Brown de Madryn gracias a los tantos de Facundo Cruz y Ezequiel Ávila.

Con esos triunfos, además, lograron tomar distancia de los puestos de descenso. Círculo Deportivo y Santamarina son los equipos que hoy ocupan lugares de pérdida de categoría: Deportivo Rincón le sacó nueve puntos al último y Sol de Mayo, ocho. Esa diferencia les permite afrontar esta etapa con mayor tranquilidad y enfocarse también en la pelea por los primeros puestos. El último enfrentamiento entre ambos fue en junio del año pasado, cuando igualaron 2-2 en Viedma.

Los otros partidos de la zona serán: Juventud Unida – FADEP en San Luis, Círculo Deportivo – Brown en Nicanor Otamendi, Santamarina – San Martín en Tandil y Costa Brava – Germinal en General Pico. Todos comenzarán a las 15, excepto el de La Pampa, que arrancará a las 15:30.

Cipolletti, ante Villa Mitre por la zona campeonato

Por la zona campeonato, Cipolletti visitará a Villa Mitre en Bahía Blanca este sábado desde las 15:30, con el cordobés Fernando Rekers como árbitro principal.

Cipolletti viene de derrotar a Huracán Las Heras en la Visera de Cemento. (Foto: Oscar Livera)

El Albinegro viene de derrotar 1-0 a Huracán Las Heras en La Visera de Cemento, con un gol de Marcos Pérez, y buscará sumar nuevamente para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Después de haber terminado como líder en la fase inicial, el equipo dirigido por Fabián Enríquez afronta un grupo exigente, con rivales como Olimpo, Alvarado y el propio Villa Mitre. El objetivo es finalizar entre los cuatro primeros para avanzar a los cuartos de final por el ascenso y también conseguir un lugar en la Copa Argentina (clasifican los mejores cinco).

Por su parte, el conjunto bahiense llega tras vencer 1-0 a Atenas en Río Cuarto en la primera fecha de esta ronda.

Los otros partidos de la zona serán Argentino de Monte Maíz – Atenas desde las 15 y Huracán Las Heras – Olimpo a partir de las 15:30.