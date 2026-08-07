Una oportunidad para acceder a la renovación de máquinas e implementos agrícolas, de productor a productor

En tiempos donde renovar maquinaria representa una de las decisiones más importantes para cualquier empresa o productor agropecuario, hay quienes buscan generar espacios distintos para acercar la oferta y la demanda.

No se trata solamente de vender un equipo, sino de recuperar un ámbito de encuentro entre quienes viven el campo todos los días. Esa es la propuesta que impulsa Gastón Casagrande, vinculado al negocio de la maquinaria agrícola desde hace más de una década, quien decidió transformar la tradicional compra-venta en una experiencia donde el protagonista es el productor.

La feria organizada por Casagrande es la tercera en la región, comenzó este viernes pasado y finaliza el domingo, en el horario de 9 a 18, en el km. 1138 de la Ruta Nacional 22 en el acceso a General Enrique Godoy.

El evento reúne cerca de un centenar de máquinas usadas y alrededor de treinta equipos nuevos. Pero, según explica Casagrande, el verdadero diferencial no está en la cantidad de fierros sino en la relación que se genera entre quienes llegan al predio.

La feriade venta de máquinas e implementos agrícolas en General Enrique Godoy.



“Es un evento netamente comercial, pero lo que más me gusta es que vienen solamente productores. Se encuentran viejos conocidos, se arman grupos para tomar mate y charlar. Muchos vienen simplemente porque les gustan los fierros”, resume el organizador.

Ese clima busca conservar una identidad muy definida. “Esto termina siendo una venta de productor a productor. Yo soy un intermediario que saca la máquina del galpón, la muestra durante unos días y genera el contacto entre quienes venden y quienes necesitan comprar”, explica.

Más que una vidriera



La propuesta combina maquinaria usada con unidades nuevas ofrecidas por concesionarios oficiales. El abanico es amplio: cosechadoras, tractores agrícolas y fruteros, pulverizadoras, rotoenfardadoras, equipos para forraje, implementos de chacra y maquinaria destinada tanto a pequeños como a grandes establecimientos.

En total, la muestra reúne alrededor de 130 máquinas, con alternativas que van desde implementos sencillos hasta tractores de gran potencia. También participan concesionarios que ofrecen líneas de financiamiento para equipos nuevos, mientras que en el mercado de usados las condiciones se acuerdan directamente entre las partes.

“Esto termina siendo una venta de productor a productor. Yo soy un intermediario que saca la máquina del galpón, la muestra durante unos días y genera el contacto entre quienes venden y quienes necesitan comprar”. Gastón Casagrande, organizador del evento.

Antes de aceptar una máquina para la feria, Casagrande recorre los establecimientos y revisa personalmente gran parte de los equipos. “Si un tractor está flojo de motor o necesita reparaciones, el comprador lo sabe. La confianza vale más que cerrar una venta”, sostiene.

Las experiencias anteriores confirmaron que existe una demanda concreta por este formato comercial. En las primeras dos ediciones se comercializó entre un tercio y la mitad de las máquinas exhibidas, aunque el movimiento no termina cuando baja el telón de la feria.

Muchos productores observan, comparan y vuelven días después para concretar la operación. Casagrande mantiene el contacto permanente con compradores y vendedores, transformando el evento en el punto de partida de negocios que continúan durante todo el año.

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