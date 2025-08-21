Cosecha de medallas para el canotaje rionegrino en los Juegos Panamericanos Junior

Vicente Vergauven se quedó con el tercer lugar en el K1 500.

Los Juegos Panamericanos Junior que se llevan a cabo en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto, siguen entregando logros importantes para la delegación argentina que rompió el récord de medallas obtenidas. La comitiva compuesta por 338 atletas superó la cantidad de preseas que obtuvo en la anterior edición de Cali-Valle 2021.

Hasta el momento, los atletas argentinos consiguió cerca de 80 medallas y buscarán agigantar la marca histórica. En la jornada de este jueves, varios deportistas regionales se subieron al podio y aportaron lo suyo para el medallero nacional.

En el caso del canotaje volvió a anotarse otra actuación histórica con Aramís Sánchez Ayala, en C1 500 metros. El rionegrino se impuso en la final de C1 500 metros masculino, con un tiempo de 1:51:41, para quedarse con la presea dorada. Completaron el podio el brasilero Mateus Nunes (plata, 1:51:44) y el venezolano Reinaldo Argüello (bronce, 1:56:54).

Por su parte, el también viedmense Vicente Vergauven se quedó con la de bronce al conseguir el tercer lugar en la competencia de K1 500 metros masculino, con un registro de 1:44:29. El viedmense también había sumado medalla de plata en la prueba de K1 1000 metros.

En el primer lugar se ubicó el chileno Sebastián Alveal (1:42:29) y el cubano Julio Suárez (plata, 1:43:31).

El neuquino Inostroza con Marcos González irán por el bronce.

En tanto, el neuquino Fausto Inostroza junto a Marcos González cayeron en semifinales y en la jornada de hoy competirán por el bronce en el vóley de playa.

La dupla masculina González-Inostroza perdió ante los brasileros Jonathan de Menezes-Isac de Farías por un ajustadísimo 23-21 y 22-20. Hoy, desde las 17, jugarán por el bronce.