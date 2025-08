La furia de Franco Colapinto por las demoras en boxes: «Fue una carrera para el olvido, un desastre»

Después de una largada difícil en la que perdió cuatro puestos, Franco Colapinto no tuvo chances de avanzar lugares en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 por las demoras en sus ingresos a boxes.

El piloto argentino hizo su primera parada en la vuelta 15 para pasar de neumáticos medios a duros y los modificó nuevamente en la 36 para llegar hasta el final de la carrera.

El problema no fue la estrategia sino lo que tardaron en los pits. En los dos ingresos a boxes, demoraron más de 7 segundos en el cambio de neumáticos.

"7 SEGUNDOS":

Por comentarios sobre una parada de Franco Colapinto en los boxes de Alpine durante el #HungarianGP pic.twitter.com/bqlUpsRCl8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 3, 2025

Colapinto manifestó su fastidio en la comunicación por radio y se mostró incrédulo por lo sucedido. «Oh, my god» («Oh, dios mío»), repitió en reiteradas ocasiones.

Mientras Alpine tardaba más de 7 segundos con el auto del argentino, los McLaren hicieron el récord de la temporada al demorar solo 1.9».

🛞 @FranColapinto hizo su segunda parada y @AlpineF1Team volvió a fallar: 7 segundos detenido en boxes.



🔊 Escuchá la reacción del argentino por radio.



📌 57/70 vueltas: Colapinto se encuentra P19.#F1 #HungarianGP #Colapinto pic.twitter.com/cbIJW458Nr — Carburando (@CarburandoTV) August 3, 2025

Franco Colapinto: «Fue una carrera para el olvido»

Al ser consultado por los puestos que perdió en la largada y las demoras en boxes, Colapinto analizó: «Hay que verlo con los ingenieros en el box. No fue mala la largada en sí, no tuve nada grip atrás y me fui afuera en la dos. Había ganado un puesto y después perdí muchos. Paramos muy temprano y perdí mucho tiempo. Tuve como ocho banderas azules porque me pasaron dos veces los mismos».

"FUE UNA CARRERA PARA EL OLVIDO, UN DESASTRE", la cruda reflexión de Franco Colapinto tras quedar 18° en el #HungarianGP.



📺 Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Vc2K2Z7jLu — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2025

«Fue una carrera para el olvido, no teníamos tan mal ritmo pero fue un desastre, tuvimos muchos errores«, sentenció el argentino.

Triunfo para Norris y otro 1-2 de McLaren

La victoria quedó para Lando Norris en otro 1-2 de McLaren con Oscar Piastri que sigue como líder pero con solo 9 puntos de ventaja sobre su compañero.

George Russell (Mercedes) completó el podio mientras que Charles Lecrerc (Ferrari) terminó cuarto. Había hecho la pole pero tuvo problemas en su auto y no pudo aguantar el ritmo.

En el resto del Top 10, quedaron Fernando Alonso (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Liam Lawson (RB), Max Verstappen (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes).

La Fórmula 1 tendrá un parate de cuatro semanas y volverá el 31 de agosto para el Gran Premio de Países Bajos en el Circuito de Zandvoort.