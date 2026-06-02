Los jugadores del fútbol argentino que irán al Mundial con sus selecciones

Gabriel Ávalos fue el goleador del Apertura de la Liga Profesional y jugará el Mundial con Paraguay. (Archivo)

El fútbol argentino tendrá representación en el Mundial 2026 con varias selecciones nacionales, más allá de la Albiceleste. La cuenta regresiva ya está en marcha. Un total de 17 futbolistas que hoy juegan en la Liga Profesional fueron convocados y serán parte de las listas finales para la Copa del Mundo.

La Scaloneta también mira para adentro. Dos campeones del mundo que volvieron al país aparecen en la lista como es el caso de Leandro Paredes (Boca) y Gonzalo Montiel (River). Ambos suman experiencia y son parte del recambio que piensa el técnico Lionel Scaloni.

Por su parte, Paraguay es una de las selecciones que más futbolistas aporta del torneo local junto a Colombia, ambos seleccionados son conducidos por técnicos argentinos y tienen en sus filas a 5 futbolistas que se desempeñan en Liga Profesional.

Por el lado de la Albirroja, el DT Gustavo Alfaro apostó por una base de cinco jugadores que aportarán experiencia y capacidad goleadora en sus delanteros.

Una de las revelaciones en el arco es Orlando Gill (San Lorenzo), que con sus buenas actuaciones fue uno de los puntos altos de rendimiento en la reciente temporada para el Ciclón, y se ganó un lugar en el equipo del profe Alfaro.

En el lista se suman el central José Canale de destacada labor en Lanús y Alexandro Maidana, lateral izquierdo de Talleres.

En tanto, los goles de Álex Arce en Independiente Rivadavia y Gabriel Ávalos en Independiente fueron determinantes para entrar en la consideración del director técnico. La apuesta es clara: jerarquía y conocimiento del medio.

Juanfer Quintero es uno de los convocados por Néstor Lorenzo en la selección Colombia.

Por su parte, Colombia convocó a 5 jugadores de la liga local. Néstor Lorenzo apostó en el arco por Álvaro Montero con buen desempeño en Vélez, el experimentado lateral derecho Santiago Arias de Independiente, Kevin Castaño con poca participación en River, junto a su compañero Juan Fernando Quintero (River) y una de las apuestas de la lista final fue Jaminton Campaz de Rosario Central.

En Ecuador, Sebastián Beccacece fue uno de los últimos en confirmar la convocatoria para el Mundial 2026. El ex técnico de Racing citó del fútbol argentino a Kendry Páez (River), al goleador Jordy Caicedo y Hernán Galíndez (Huracán).

Mientras que en Uruguay, el seleccionador argentino Marcelo Bielsa dio a conocer a los citados entre los que están Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata) y Matías Viña (River).

Del total de los 15 seleccionados para disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, River es el club que más aporta a distintos combinados con 4 jugadores repartidos entre Colombia (2), Ecuador (1) y Uruguay (1). En esta listado no se puede sumar a Montiel, que regresó al Millonario tras la coronación en Qatar 22.

En el segundo escalón se ubican Independiente y Huracán, con dos convocados cada uno. Será un Mundial con un interesante aporte del fútbol doméstico, demostrando una vez lo exigencia que demanda la competencia local.

¿Qué ganan los clubes por ceder a sus jugadores al Mundial?

Más allá de lo deportivo, hay un dato económico que importa: la FIFA paga a los clubes por ceder a sus jugadores.

Para el Mundial 2026, el Club Benefits Programme reparte USD 355 por día por cada jugador convocado. El dinero se distribuye entre todos los clubes donde el futbolista jugó en los dos años previos al torneo.

El pago comienza a correr desde que el jugador se presenta en la concentración hasta el día en que su selección queda eliminada. En Qatar 2022 se repartieron USD 209 millones. Para 2026, con 48 selecciones, la cifra es mayor.

Para un club argentino, tener 2 o 3 jugadores en el Mundial significa un ingreso extra que ayuda a sostener el plantel y la economía de la institución.