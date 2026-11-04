Los Perales, entre los mejores cuatro equipos del país en el Argentino B Sub 19

Los Perales terminó cuarto en el Argentino B Sub 19, que se disputó en Rosario. (Foto: Hockey Club Los Perales)

El hockey regional volvió a tener un representante destacado a nivel nacional. Los Perales de Allen terminó en el cuarto puesto del Campeonato Argentino B de Clubes Sub 19, luego de una gran campaña en Rosario, donde compitió frente a destacados equipos de distintos puntos del país.

El certamen se desarrolló en tres escenarios de primer nivel: el Club Jockey, el Club GER y el estadio mundialista Luciana Aymar. Allí, el conjunto rionegrino consiguió meterse entre los cuatro mejores, con una actuación que incluyó resultados destacados y partidos de mucha exigencia.

El camino hacia las semifinales tuvo varios momentos importantes. Los Perales remontó una desventaja de tres goles para igualar 5-5 ante Tigres de Salta, luego venció a Paraná Rowing y consiguió el pasaje a la siguiente instancia tras empatar 3-3 frente a San Juan Rugby Club, que posteriormente se consagraría campeón del torneo.

En semifinales, el equipo allense no pudo ante Monte Hermoso y debió disputar el encuentro por el tercer puesto. Allí volvió a quedar muy cerca del podio, pero cayó por 1-0 frente a Sporting de Mar del Plata y finalizó en la cuarta posición.

Más allá de los resultados, la participación de Los Perales dejó una imagen muy positiva y recibió el reconocimiento de otros equipos, que destacaron el nivel de juego de la delegación rionegrina. Además, el club valoró el acompañamiento de los familiares de las jugadoras, que viajaron hasta Rosario para alentar al plantel durante toda la competencia.

El plantel de Los Perales en Rosario

El equipo allense estuvo integrado por las siguientes jugadoras:

Arqueras : Pía Meschini y Umma Jofre.

Defensoras: Charo Alonso, Julieta Orrego, Cata Parra y Emma Gacitúa .

. Mediocampistas: Malena Sajarov, Rosario Sagredo, Luisina Roveglia Ripani, Alma Pereda, Donatella Di Batista, Morena Dominella, Jazmín Jara y Jazmín Hinricksen.

Delanteras: Umha Bandieri, Martina del Mónaco, Merlina Nievas y Mía Rejep.

El cuerpo técnico estuvo integrado por Marco Divano, Pancho Salusoglia, Lucía Pepe y Matías Uribe, mientras que Matías Natalini fue el presidente de la delegación.

Con el cuarto puesto y una experiencia deportiva de gran valor, Los Perales regresó de Rosario dejando al hockey de Allen entre los protagonistas de la competencia nacional.