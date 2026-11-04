Llega a Cutral Co la revelación de Cosquín, Wara Calpanchay para el Pichi Tremn Tahuen

Está todo listo para el encuentro foklórico que reúne a niños hasta 14 años que quieran demostrar sus cualidades vocales y con la danza: el Pichi Tremn Tahuen. La cita es para este sábado, a partir de las 16, en el centro cultural José Héctor Rioseco de Cutral Co. La artista invitada en esta ocasión es Wara Calpanchay, la revelación de Cosquín 2026.

La entrada es libre y gratuita y el recinto está situado en el parque de la Ciudad. La actividad anticipa lo que será la edición central del Tremn Tahuen.

Un año más, desde la subsecretaría de Cultura de Cutral Co se organizó el encuentro que se propone brindar el espacio y el escenario a las chicas y chicos desde los 6 hasta los 14 años, que cantan foklore. El Pichi Tremn Tahuen es una iniciativa que nació en 2004 por la entonces asociación de músicos de Cutral Co y Plaza Huincul, Amuccoph para garantizar que estas voces puedan escucharse.

Antes de esta instancia solían sumarse al encuentro madre: el Tremn Tahuen. Sin embargo, los lugares no eran muchos y los horarios en que actuaban eran ya entrada la noche o la madrugada.

En muchos casos, la participación en el Pichi suele ser la puerta de entrada a las presentaciones artísticas con público. Muchos de los jóvenes que hoy recorren los escenarios de las diferentes fiestas locales y provinciales, suelen hacer sus primero pasos en esta instancia.

La revelación de Cosquín

Desde la organización se confirmó la presencia como artista invitada de Wara Calpanchay, ganadora del premio Revelación en el Festival Nacional del Folklore de Cosquín 2026. Se trata de una cantante que nació en Susques, Jujuy hace 22 años. Antes de presentarse en República Foklore, en Buenos Aires el próximo 21 de noviembre llegará a Cutral Co.

La violinista, compositora y actriz brindará ante el público local su arte. En su paso por el principal festival del folklore del país, dejó interpretaciones como «La vicuñita»; «Mi pueblo azul»; «Te voy a contar un sueño»; «Huaynavalito»; «Digo la mazamorra», entre otros.

En sus presentaciones, su voz se mezcla con la danza y una marcada postura que rescata la identidad del pueblo jujeño. Después del premio Revelación de 2026, Wara reflexionó que «lo que no me cambió es el amor por la cultura y por lo real, por el disfrute de comer tortilla o empanaditas antes de tocar con mis compañeros músicos».

Wara sostuvo después de esa presentación, resaltó a los medios que «estamos aquí, con la identidad, con la memoria, con el amor hacia nuestras culturas». «Reconozco que soy una niña proveniente de las orquestas infanto juveniles que existen en Jujuy y alumna de grandes copleras de nuestra provincia y con una fuerte cultura guaraní», dijo en una entrevista.