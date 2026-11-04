Salvataje para 2027: la herramienta clave que conserva Donald Trump para financiar al gobierno de Milei

La derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos abrió interrogantes sobre el respaldo internacional a la gestión de Javier Milei. Sin embargo, analistas del mercado advierten que el revés electoral de Donald Trump no frena de manera necesaria una eventual asistencia financiera hacia la Argentina para las elecciones 2027.

Según reportó el portal especializado Bloomberg Línea, el Poder Ejecutivo estadounidense conserva herramientas unilaterales para instrumentar el apoyo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó esta visión de estabilidad durante un evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El titular del Palacio de Hacienda sostuvo ante los presentes que el resultado electoral en Norteamérica «para la Argentina no cambia» y remarcó que la relación bilateral entre ambos países se mantiene intacta.

Cuál es la alternativa de Donald Trump para asegurar el salvataje financiero a la Argentina en 2027

En el sector privado comparten la perspectiva favorable del gobierno de Javier Milei. La firma Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcó en su último reporte que un Congreso bajo control demócrata no bloquea la conformación de un nuevo paquete de ayuda financiera. La clave técnica radica en las atribuciones del Tesoro estadounidense y en el uso del Exchange Stabilization Fund (ESF), también conocido como Fondo de Estabilización Cambiaria.

El marco normativo vigente permite que el Tesoro comprometa recursos disponibles a través del ESF con la sola aprobación presidencial, sin requerir una nueva votación en las cámaras legislativas. De este modo, la pérdida de la mayoría republicana eleva el costo político de la medida, pero no impide su ejecución en favor del Gobierno argentino.

La firma Facimex coincidió con este diagnóstico sobre las facultades del Poder Ejecutivo norteamericano. La entidad advirtió que el nuevo escenario legislativo aumenta el costo político de apoyar a la Argentina en 2027. Por este motivo, la continuidad de la asistencia no se encuentra garantizada en su totalidad, aunque tampoco queda descartada.

Más allá del vínculo personal entre Trump y Milei, Facimex evaluó que el impacto neto de las elecciones podría resultar positivo para los activos argentinos. Asimismo, el análisis consideró que una mejora de las condiciones financieras internacionales compensa el debilitamiento político del presidente estadounidense. Los especialistas mencionaron tres factores clave para sustentar esta premisa: menores tasas libres de riesgo, un dólar más débil a nivel global y un mayor apetito por inversiones de alto riesgo.

Por su parte, PPI aclaró que el resultado electoral en Estados Unidos resulta insuficiente para explicar el deterioro de los activos argentinos en los últimos meses. La firma señaló que el riesgo país obedece también a factores internos y a las dudas del mercado sobre la economía local, tras una ampliación de 440 puntos básicos en el indicador EMBI+ Argentina desde mediados de julio.

En este sentido, alertaron que una eventual ayuda del Tesoro estadounidense funcionaría como respaldo financiero, pero no resuelve los interrogantes estructurales de la deuda nacional.