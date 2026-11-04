Buscan a un hombre de 65 años desaparecido en Bariloche: dónde fue visto por última vez

La Policía y la Fiscalía realizan distintas diligencias para encontrar a Silverio Painefil, un hombre de 65 años que se ausentó de su domicilio en San Carlos de Bariloche el domingo 1 de noviembre y desde entonces no regresó a su hogar. Su familia aportó información sobre los lugares que suele frecuentar y pidió colaboración para dar con su paradero.

Según la descripción difundida para facilitar su identificación, Painefil es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones claros y cabello negro con canas, rapado.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón de jean azul, una campera de abrigo negra y una gorra negra con visera. No tiene teléfono celular y se desplaza a pie.

Un dato importante para la búsqueda es que presenta una lesión en la rodilla derecha que le genera dificultades para caminar.

Dónde fue visto por última vez Silverio Painefil

De acuerdo con la información aportada por sus familiares, el hombre suele frecuentar el barrio San Francisco, la zona céntrica de Bariloche y las inmediaciones del Hospital Zonal.

El domingo 1 de noviembre fue visto en la plaza del hospital, sobre calle Moreno. Al día siguiente, lunes 2, alrededor de las 14.30, lo observaron en cercanías de calle Namuncurá, a la altura de la pasarela azul.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita encontrarlo.

Quienes puedan brindar datos sobre su paradero deben comunicarse al 911, a la Fiscalía de turno o acercarse a la unidad policial más cercana.