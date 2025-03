Los Pumas 7s vencieron a Irlanda y avanzaron a las semifinales de Hong Kong

Agustín Fraga marcó el último try argentino ante Irlanda para meterse en semifinales del Seven de Hong Kong.

Los Pumas 7S derrotaron a Irlanda por 22 a 14 y se instalaron en las semifinales del Seven de Hong Kong después de 21 años. El seleccionado argentino había terminado invicto en la fase de grupos tras los triunfos por 35-7 contra Irlanda también, 52-5 a Estados Unidos y por 35-7 a Fiji.

Este sábado volvieron a verse las caras ante el Trébol y el trámite del encuentro fue más parejo, a diferencia del disputado por la fase de grupos.

Para el seleccionado argentino marcaron Marcos Moneta, Luciano González, Matías Osadczuk, Agustín Fraga y una conversión de Tobías Wade.

En la madrugada argentina, los de Santiago Gómez Cora reafirmaron su gran momento en el Parque Deportivo de Kai Tak en Hong Kong y abrieron el marcador con el try de Marcos Moneta. Sobre el final de la primera etapa, Luciano González estiró la ventaja a 10-0.

En el complemento, Los Pumas siguieron presionando intensamente y volvieron a ampliar la ventaja con el try de Matías Osadczuk, dejando el marcador 15-0. Tras esta anotación del formado en el Club SITAS de el Palomar, el conjunto europeo reaccionó con el try de Hugo Lennox.

Sin embargo, al combinado argentino no le afectó el recorte de distancia de Irlanda y Agustín Fraga marcó el cuarto try albiceleste para poner el 22-7. Sobre el final, los europeos volvieron a anotar con el try de Harry Kenny pero no sirvió para revertir la gran victoria argentina.

El equipo de Santiago Gómez Cora ahora se medirá con Australia (este domingo desde las 3, hora argentina, por Disney+) en busca del boleto para la final, donde se podría enfrentar con Fiyi o Francia.

Además, con el triunfo sobre Irlanda, la Selección Argentina logró una marca histórica: llevan 14 triunfos consecutivos, la segunda más larga detrás de los 18 obtenidos durante la temporada anterior.